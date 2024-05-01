Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!

Miras anlaşmazlığı yeni bir başvuruyla çözülecek. Haksız muameleye maruz kalan çocukların haklarının korunması süreci başlıyor. Haberimizde miras hakkı süresinin nasıl ortadan kaldırılacağına dair bilgilere yer vereceğiz.

MİRAS KAVGALARINA ÇÖZÜM

Yaşlılığında ebeveyninin bakımını üstlenen çocuğun, annesinin veya babasının mallarını miras alması sık karşılaşılan bir durum olduğundan, bu durum mahkemelerde tartışılan konulardan biridir. Miras anlaşmazlıkları aileler arasında sık sık ortaya çıkıyor ve çözülmesi oldukça zor, ancak bu yeni uygulama haksızlığa uğrayan hak sahiplerinin haklarını koruyor ve adaletin yerini bulmasını sağlıyor. Yeni düzenlemeler, miras uyuşmazlıklarının kardeşler arasında adil bir şekilde dağıtılmasının kapısını aralıyor. Ayrıca, zaman aşımı süresi geçtikten sonra da taşınmazın satılmaması halinde hak talebinde bulunulabilir. Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde, mülk sahibi olan anne-baba, kendi takdirleri ve özgür iradeleri çerçevesinde, mülklerini kullanma ve kendi tercihleri ​​doğrultusunda çocuklarına devretme hakkına sahiptir. Ancak ebeveynin ölmesi durumunda bu haklar da değişebilir.





Anne ve babanın ölümünden sonra, açılan davaya göre anne ve babanın hediye ettiği mallar kardeşlere eşit olarak paylaştırılır. Pek çok kişi, eğer mülkiyet ebeveynlerinin ölümünden önce devredilmişse, bu mülkler üzerinde de hak sahibi olduklarının farkında değil. Bu durumu bilmedikleri için haklarını aramıyorlar. Miras Kanunu uyarınca bu varlıkların bölünebilir varlıklar arasında yer almadığını lütfen unutmayın. Ancak anne ve babanın iradesi veya kardeşin yetkisi ile malın değişmesi halinde, aradan kaç sene geçmiş olursa olsun, asliye hukuk mahkemesinde dava açarak kardeşin malını talep etmek mümkündür. Ancak çocuk, anne ve babasının ölümünden sonra malı miras alır ve onu kaybetmemek için para karşılığında satarsa, mahkeme o parayı miras olarak kabul etmeyecek ve diğer kardeşlere dağıtmayacaktır.