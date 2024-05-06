Kediniz aşırı tüy döküyorsa sebebi bu olabilir! Sanıldığı kadar masum değil

Her ne kadar evlerimizde yaşayan tüylü dostlarımızı sevsek de bazen onların dökülen tüyleri bizi düşündürüyor değil mi? Kedilerin çeşitli sağlık sorunlarına maruz kalması tüylerinin dökülmesine neden olabilir. Detaylar haberimizde...







KEDİLERİN TÜY DÖKMESİNE YOL AÇAN 5 ŞEY! MİNİK DOSTUNUZUN SAĞLIĞI İÇİN AKLINIZDA BULUNMALI

Kedinizin tüy dökmesine neden olan faktörleri göz önünde bulundurarak minik dostunuzun sağlığını korumak için gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Kediler tüy dökmesiyle ünlü evcil hayvanlardır. Ancak bazı durumlarda aşırı dökülme minik dostumuzun sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle kedilerin tüy dökmesine neden olabilecek faktörlerin bilinmesi ve önleyici tedbirlerin alınması önemlidir.

İŞTE KEDİLERİN TÜY DÖKMESİNE YOL AÇAN 5 ŞEY:

KÖTÜ BESLENME

Bir kedinin yeme alışkanlıkları tüy dökülmesini etkileyebilir. Kediniz dengesiz ya da yetersiz besleniyorsa tüyleri zayıflayabilir ve tüy dökme sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle kedinize dengeli ve besleyici bir beslenme sağlamak önemlidir.

STRES

Kediler stresli durumlarda tüylerini kaybedebilirler. Yeni ortama alışma, diğer hayvanlara alışma, sahibinden uzun süre uzak kalma gibi durumlar kedinin stres düzeyini arttırarak tüylerinin dökülmesine neden olabilir.

PARAZİTLER

Pireler ve bitler, kedinizin cildinin kaşınmasına ve rahatsız olmasına neden olarak tüylerinin dökülmesine neden olabilir. Bu nedenle kedinizi parazitlerden düzenli olarak korumak önemlidir.

ALERJİLER

İnsanlar gibi kedilerin de alerjisi olabilir. Polene, toza veya evcil hayvan mamasına alerjisi olan kediler saç dökülmesine neden olabilir.

SAĞLIK SORUNLARI

Kedinizin tiroid, böbrek veya cilt problemleri gibi sağlık sorunları varsa bu durum aşırı tüy dökülmesine neden olabilir. Bu nedenle kedinizin düzenli veteriner kontrollerini atlamamanız önemlidir.