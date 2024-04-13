O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi

Bu kişilere büyük jest! Elektrik faturası ödemesi yapmanıza gerek yok! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU KİŞİLER ELEKTRİK FATURASI ÖDEMEYECEK

Elektrik faturalarında yaşanan yükselişler sebebiyle vatandaşlar epey zorluk yaşıyor. Bursa ilinde ise yardımsever bir iş insanı yüzleri güldürdü! Bayram öncesinde elektrik faturasını ödeme güçlüğü çeken vatandaşların faturaları ödendi!





Fatura öderken zorluk yaşayan ailelerin tespit edilmesi sonrasında bayram öncesinde faturalar ödendi. Sosyal destek ödemesi alan ve evinde cihaza bağlı olan kronik hastaların, toplam 400'den fazla abonenin 600'den fazla elektrik faturası ödendi. Vatandaş toplam 200 bin TL'ye yakın elektrik faturasını tek kalemde kapattı.