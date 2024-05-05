Başvurmayan başını taşlara vuracak! Koşulsuz şartsız 1200 TL para iadesi başladı

Halkbank, yeni bir promosyon açıkladı. Banka, yeni hesap açan müşterilere 1200 TL bonus sunacak. Bu kampanyadan yararlanmak için başvuru yapılması yeterli. Edinilen bilgiye göre, 31 Ekim 2024 tarihine kadar ilk defa Paraf kart alan bireysel kullanıcılar, 30 Kasım 2024 tarihine dek her ay gerçekleştirdikleri ilk beş adet 500 TL ve üzeri alışveriş için her biri için 20 TL olmak üzere toplamda aylık 100 TL, yıllık toplamda ise 1200 TL'ye kadar ParafPara kazanma şansına sahip olacaklar.

Halkbank Yeni Müşteri Kampanyası

Halkbank, yeni Paraf kart sahiplerine özel bir kampanya sunuyor. 31 Ekim 2024 tarihine kadar Paraf kartını ilk defa edinecek bireysel kullanıcılar, 30 Kasım 2024'e dek her ay yapacakları ilk beş 500 TL ve üzeri alışveriş için 20 TL bonus kazanacaklar. Aylık toplamda 100 TL, yıllık ise 1.200 TL'ye kadar ParafPara kazanma fırsatı bulunuyor. Paraf TROY kullanıcıları ise her işlem başına ekstra 5 TL bonus elde edebilecekler, böylece toplamda 1.500 TL'ye kadar ParafPara biriktirebilirler. Kampanyadan faydalanmak için daha önceden herhangi bir bireysel ya da ticari kredi kartı sahibi olmamış olmak ve ilk kez Paraf bireysel kredi kartı için başvurmuş olmak gerekiyor.





Paraf ve Paraf Troy kartları için başvurular, çeşitli dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bunlar arasında İnternet Şube, Halkbank Mobil, Paraf Mobil uygulamaları, SMS yoluyla ve Dialog hizmeti bulunmaktadır. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin, alışveriş yapmadan önce Paraf Mobil uygulamasındaki "Hemen Katıl" seçeneğine dokunmaları veya 3404 numarasına 'KAMPANYA' mesajını göndermeleri gerekmektedir. Bu kampanyaya katılım şarttır.

Katılım gösteren müşteriler, katıldıkları aydan itibaren her ay 100 TL'ye kadar kazanç elde etme hakkına sahip olacaklardır. Mesela; 2024 Mart ayında Paraf kredi kartını ilk defa edinen ve kampanyaya dahil olan bir kişi, 30 Kasım 2024'e kadar uygun harcamalar yaparak toplamda 900 TL'ye kadar ParafPara kazanma şansına sahiptir. Eğer harcamalar Paraf Troy kartıyla yapılırsa, bu miktar en fazla 1.125 TL ParafPara'ya çıkabilir. Aynı gün içinde aynı mağazadan yapılan alışverişlerden sadece ilki kampanya kapsamında değerlendirilir. Belirlenen hedefe ulaşan harcama hangi kartla yapılırsa yapılsın, kazanılan ParafPara o kartın hesabına aktarılır. Elde edilen ParafPara'lar, mağaza tarafından POS cihazı üzerinden gerçekleştirilen gün sonu işlemleri sonucunda, işlemin banka sistemine iletildiği takip eden gün otomatik olarak yüklenir. Paraf, Parafly, Paraf Genç, sanal kartlar ve ek kartlar bu kampanyaya dahil edilmiştir.