Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları

Sigara kullanıcıları, fiyat listelerindeki dalgalanmaları yakından izliyor. Sıkça zam alışkanlığına sahip olan sigara ürünlerinde bu defa indirim söz konusu. Pazarda bulunan en ucuz sigara seçenekleri 58 TL'den başlarken, JTI markası bünyesindeki ürünlerde 1 TL'lik bir indirim uygulamasına gidildi.





Sigara Fiyatları Güncellemesi:

Marlboro Edge ve mavi gökyüzü tonlarındaki Marlboro Edge Blue her biri 62,00 TL.

Marlboro Touch serisi, kırmızı ve standart çeşitleriyle 63,00 TL ve 64,00 TL fiyatlarında.

Parliament Aqua Blue Slims, zarif bir seçenek olarak 67,00 TL.

Klasik Parliament çeşitleri 66,00 TL etiketine sahip.

Gece mavisi tonlarındaki Parliament Midnight Blue serisi 64,00 TL ve 59,00 TL arasında değişiyor.

Lark markası, 61,00 TL'lik sabit bir fiyatla sunuluyor.

Camel'in Slender, Deep Blue, Black & White, Yellow & Brown çeşitleri 59,00 TL'den başlayarak 63,00 TL'ye kadar çeşitleniyor.

Winston'un standart, Dark Blue, Deep Blue, slender, Slims, Xsence serileri 62,00 TL'den başlayıp 69,00 TL'ye kadar yükseliyor.

LD ve LD Slims, her biri için 59,00 TL fiyatlandırmasıyla.

Monte Carlo'nun standart ve slender çeşitleri, her biri 58,00 TL.

Gramaj olarak Camel Yellow10, 125,00 TL'lik bir fiyatla öne çıkıyor.

Muratti ve mavi tonlarındaki Muratti Blu, sırasıyla 62,00 TL ve 61,00 TL.

Chesterfield ve L&M ise her biri 60,00 TL olarak belirlenmiş.