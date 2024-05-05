Kanserin çözümü onda çıktı! Yemeklere çorbalara koyunca kansere karşı zıh gibi koruyor

Her yörede mutlaka tüketilen ve pek çok kişi tarafından kuru bamya olarak bilinen bamya tam anlamıyla bir şifa deposu. Ebegümeci ailesinden bir bitki türü olarak karşımıza çıkan bamya hem Akdeniz hem de Ege bölgesinde yetiştirilmektedir. Her yemeğe girebilmesiyle bilinen çiçek bamya resmen altınla yarışıyor.

Son zamanların önemli sebzeleri arasında yer alan çiçek bamya, kurutulmuş haliyle dikkat çekmekle beraber tam bir şifa deposu olarak karşımıza çıkıyor. Hem sağlığa sağladığı katkı hem de vitamin deposu olmasıyla bilinen çiçek bamyanın fiyatı da altınla yarışıyor.

Bamya Nedir?

Ebegümeci ailesinden olan bir bitki olarak karşımıza çıkan bamya ılık iklimlerde yetişir. Lif açısından mideye ve sindirim sistemine dost bir bitki olan bamya, vücutta yer alan toksinlerin atılmasını, idrar yollarının temizlenmesini sağlar. Lif oranı yüksek olduğundan dolayı da tokluk hissi verdiği gibi diyete yardımcı olur.





Çiçek bamya her yemeğe girebileceği gibi kuru bamya daha popülerdir. Kuru bamyanın satış fiyatı şuanda altınla yarışmaktadır. Şehirden şehre göre değişen fiyat 1900 TL ile 2100 TL aralığında değişiklik göstermektedir.

Yüksek vitamin ve mineral kaynağı olan bamya enfeksiyona karşı da vücudumuzu korur. Sindirim sistemini düzenleyen bamya kilo vermenize de katkı sağlar. Bamyayı hem ekşili bir şekilde hem çorba olarak hem de başka yemeklerin içerisine bir kaç adet olarak kullanabilirsiniz.