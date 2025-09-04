DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,06 0,01%
ALTIN
4.694,55 0,42%
BITCOIN
4.528.829,09 1,91%

Fed Adayı Stephen Miran: Merkez Bankası Bağımsızlığına Sadakat Sözü

Fed'e aday Stephen Miran, Senato'da bağımsız hareket edeceğini, Merkez Bankası bağımsızlığını önceliklendirdiğini ve Beyaz Saray görevinden ücretsiz izin alacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 22:13
Fed Adayı Stephen Miran: Merkez Bankası Bağımsızlığına Sadakat Sözü

Fed Adayı Stephen Miran, Merkez Bankası Bağımsızlığına Vurgu Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen Stephen Miran, göreve atanmasının onaylanması halinde bağımsız hareket edeceğine dair güçlü bir taahhütte bulundu.

Senato Komitesinde Yanıtlar

Miran, Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesindeki oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı. Miran, Fed'in bağımsızlığının ekonomi, finans piyasaları ve ülke yönetimi için son derece önemli olduğunda hemfikir olduğunu vurguladı.

Miran, aday gösterilmesinin Başkan Trump'ın "hoşuna giden politik görüşleri" ile ilişkili olabileceği yönündeki değerlendirmelere değinerek, "Bu göreve atanmam onaylanırsa, Fed'in her zaman yaptığı gibi, ekonomik verilere ve ekonomik politikaların ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin kendi kişisel analizlerime dayanarak bağımsız hareket edeceğim, mümkün olan en iyi ekonomi politikasına ilişkin kendi değerlendirmeme dayanarak karar alacağım." dedi.

Onay, Görev Süresi ve Beyaz Saray İlişkisi

Miran, Senatonun onayını alması halinde, geçen ay Fed Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Adriana Kugler'den boşalan koltuğa oturacak. Başkan Trump Miran'ı 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapmak üzere aday göstermişti.

Komitede Miran'a, yönetimden kendisinden faiz oranlarını düşürmek için resmi ya da gayriresmi taahhütte bulunulup bulunmadığı soruldu; Miran bu soruya "Hayır" yanıtını verdi.

Ayrıca Miran, atamasının onaylanması halinde halihazırda başkanlık görevini yürüttüğü Beyaz Saray'a bağlı Ekonomik Danışmanlar Konseyindeki görevinden, sürenin kısalığını dikkate alarak ücretsiz izin alacağını söyledi. Miran, aday gösterildiği sürenin dört buçuk ay olduğuna dikkat çekerek, "Eğer sadece birkaç ay değil de daha uzun bir süre için aday gösterilir ve onaylanırsam, kesinlikle istifa ederim." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, bu süre zarfında söz konusu görev için kalıcı bir aday belirlemek üzere çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fed Adayı Stephen Miran: Merkez Bankası Bağımsızlığına Sadakat Sözü
2
New York Fed: Yapay Zeka Kullanımı Artıyor, İşten Çıkarmalar Az
3
TÜFE Ağustos'ta Aylık %2,47 Arttı
4
Suudi Arabistan, Yap-İşlet-Devret Tecrübesi Olan Türk Şirketlerine Yatırım Fırsatı Sunuyor
5
VİOP: BIST 30 Ağustos Kontratı Güne Yatay Başladı
6
Etil Alkol ve Metanol Satışında Yeni Kurallar: Ecza Depolarına 3 Yıl Şartı
7
TİM Başkanı Gültepe, Mart Ayı İhracat Verilerini Değerlendirdi

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı