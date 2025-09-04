Fed Adayı Stephen Miran: Merkez Bankası Bağımsızlığına Sadakat Sözü

Fed Adayı Stephen Miran, Merkez Bankası Bağımsızlığına Vurgu Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen Stephen Miran, göreve atanmasının onaylanması halinde bağımsız hareket edeceğine dair güçlü bir taahhütte bulundu.

Senato Komitesinde Yanıtlar

Miran, Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesindeki oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı. Miran, Fed'in bağımsızlığının ekonomi, finans piyasaları ve ülke yönetimi için son derece önemli olduğunda hemfikir olduğunu vurguladı.

Miran, aday gösterilmesinin Başkan Trump'ın "hoşuna giden politik görüşleri" ile ilişkili olabileceği yönündeki değerlendirmelere değinerek, "Bu göreve atanmam onaylanırsa, Fed'in her zaman yaptığı gibi, ekonomik verilere ve ekonomik politikaların ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin kendi kişisel analizlerime dayanarak bağımsız hareket edeceğim, mümkün olan en iyi ekonomi politikasına ilişkin kendi değerlendirmeme dayanarak karar alacağım." dedi.

Onay, Görev Süresi ve Beyaz Saray İlişkisi

Miran, Senatonun onayını alması halinde, geçen ay Fed Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Adriana Kugler'den boşalan koltuğa oturacak. Başkan Trump Miran'ı 31 Ocak 2026'ya kadar görev yapmak üzere aday göstermişti.

Komitede Miran'a, yönetimden kendisinden faiz oranlarını düşürmek için resmi ya da gayriresmi taahhütte bulunulup bulunmadığı soruldu; Miran bu soruya "Hayır" yanıtını verdi.

Ayrıca Miran, atamasının onaylanması halinde halihazırda başkanlık görevini yürüttüğü Beyaz Saray'a bağlı Ekonomik Danışmanlar Konseyindeki görevinden, sürenin kısalığını dikkate alarak ücretsiz izin alacağını söyledi. Miran, aday gösterildiği sürenin dört buçuk ay olduğuna dikkat çekerek, "Eğer sadece birkaç ay değil de daha uzun bir süre için aday gösterilir ve onaylanırsam, kesinlikle istifa ederim." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, bu süre zarfında söz konusu görev için kalıcı bir aday belirlemek üzere çalışmalarının devam edeceği bildirildi.