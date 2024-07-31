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Fed Başkanı Powell'dan Eylül Faiz İndirimi İpuçları

Powell, enflasyon verilerinin iyileşmesi durumunda, eylülde faiz indiriminin olası olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 23:23
Fed Başkanı Powell'dan Eylül Faiz İndirimi İpuçları

Fed Başkanı Powell, Eylülde Faiz İndirimi İhtimali Üzerine Açıklamalar Yaptı

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon verilerindeki gelişmelere bağlı olarak eylül ayında faiz indiriminin masada olabileceğine dair ipuçları verdi.

Güçlü Veriler ve İş Gücü Piyasası

Powell, "İkinci çeyrekte enflasyon verileri güvenimizi artırdı ve daha iyi veriler bu güveni daha da güçlendirecektir," şeklinde konuşarak, iş gücü piyasasının durumuna dikkat çekti. İşsizlik oranının düşük seyrini koruduğuna ve iş gücü piyasasının daha dengeli hale geldiğine vurgu yaptı.

Para Politikasının Dikkatli İlerlemesi

Powell, "Talebi arzla uyumlu tutmak ve enflasyonist baskıları azaltmak amacıyla kısıtlayıcı bir para politikası sürdürüyoruz," diyerek, bankanın iki ana amacına yönelik dikkatli olduklarını ifade etti. Uzun vadeli enflasyon hedeflerinin hala yüzde 2'nin üzerinde olduğunu belirtti.

Eylülde Faiz İndirimi Olabilir Mi?

Eylül toplantısının gündemine yönelik bir soruya yanıt veren Powell, "Biz henüz o noktaya gelmedik, ancak politika faizini düşürmenin uygun olacağı bir noktaya yaklaşıyoruz," dedi. Enflasyon ve iş gücü piyasası verilerinin öncesindeki gelecekteki toplantılarda etkili olabileceğini belirtti.

Ekonomik Gelişmelere bağlı Senaryolar

Powell, "Ekonominin nasıl gelişeceği, bu açıdan bankanın önündeki yol haritasını belirleyecek," diyerek gelecekte faiz indirim senaryolarının geniş bir yelpazede değişebileceğini ifade etti. 50 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığının ise henüz gündemde olmadığını belirtti.

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