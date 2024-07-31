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Fed Başkanı Powell'dan Faiz İndirimine Dair Önemli Açıklama

Powell, eylül ayında faiz indiriminin gündeme gelebileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:55
Fed Başkanı Powell'dan Faiz İndirimine Dair Önemli Açıklama

Fed Başkanı Powell'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon üzerindeki güvenin artması ve iş gücü piyasasındaki güçlü görünümün devam etmesi durumunda, faiz indiriminin eylül ayında gündeme gelebileceğini duyurdu.

Ekonomik İyileşmenin Sinyalleri

Powell, konuşmasında, "Eğer enflasyon kontrol altına alınmaya devam ederse ve iş gücü piyasası güçlü kalırsa, eylül ayı için faiz oranlarını düşürmeyi değerlendirebiliriz," şeklinde ifadelerde bulundu. Bu durum, piyasaların dikkatini çekti.

Piyasa Tepkisi

Bu açıklamalar, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından dikkatle izleniyor. Piyasalardaki enflasyon verileri ile birlikte işsizlik oranlarının düşmesi, Fed'in gelecekteki para politikası kararlarını etkileyebilecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

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