Fed Başkanı Powell, Ekonomide Faiz İndirimleri Hakkında Aceleye Gerek Olmadığını Belirtti

Fed Başkanı Powell, Faiz İndirimleri Konusunda Temkinli Davrandı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Kongre'de yaptığı sunumda faiz indirimleriyle ilgili aceleye gerek olmadığını vurguladı. Powell, mevcut politika duruşlarının ekonominin güçlü kalmasına katkı sağladığını belirtti.

Ekonomi Güçlü, Ama Enflasyon Hala Yüksek

Powell, ABD ekonomisinin genel anlamda güçlü olduğunu ve son iki yılda bankanın hedefleri doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. İş gücü piyasasında yaşanan soğuma ve enflasyonun uzun vadeli hedeflerin yakınına gelmesine rağmen hala yüksek kalmaya devam ettiğini de dile getirdi.

Politika Duruşunda Acele Yok

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) policy faizini son bir yılda 100 baz puan indirdiğini hatırlatan Powell, “Politika duruşumuzun artık eskisine oranla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması nedeniyle acele etmemize gerek yok.” dedi.

Politika Ayarlamaları İçin Gözlem Süreci

İlerleyen süreçte ekonomi güçlenmeye devam ederse, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşmadığı sürece politika kısıtlamalarının daha uzun süre korunabileceğini belirtti. Powell, “Politika riskleri ve belirsizlikleri dikkate almak için iyi bir konumda.” ifadelerini kullandı.

Tarife Politikaları Üzerine Değerlendirmeler

Sunum sonrası gelen sorulara karşılık veren Powell, Fed'in tarife politikalarıyla doğrudan ilgili olmadığını belirterek, “Hangi tarife politikalarının uygulanacağı henüz belli değil.” dedi.

Konut Kredisi Faizleri ve Ekonomik Etkiler

Mortgage faiz oranlarının, Fed'in politika faiziyle değil, uzun vadeli tahvil faizleriyle ilgili olduğunu belirten Powell, konut sıkıntısının devam edebileceğini dile getirdi.

Resesyon ile İlgili Açıklamalar

Powell, kendisine yöneltilen “Resesyonda mıyız?” sorusuna “Değiliz.” yanıtını vererek, ekonomide yumuşak iniş yaşandığını ifade etti. Mali politika hakkındaki görüşlerini de “Uzun vadede sürdürülemez bir yol var.” şeklinde değerlendirdi.

Sabitcoinler için Düzenleyici Çerçeve

Fed'in sabitcoinler için düzenleyici bir çerçeve oluşturma çabalarına destek verdiğini bildiren Powell, böyle bir girişim olması durumunda Kongre'ye bilgi vereceğini de ekledi.