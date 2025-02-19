Fed Tutanakları: Faiz İndirimi İçin Enflasyonda İlerleme Bekleniyor

ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesinin son toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda, ekonomi güçlü ve enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor.

Fed, 28-29 Ocak tarihlerinde düzenlenen FOMC toplantısına ait tutanakları paylaşırken, politika faizinin yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutulduğunu belirtti. Ancak, faiz indirimi kararları için enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiği vurgulandı.

Ekonomik faaliyet ve istihdama ilişkin projeksiyonlarda risklerin dengeli olduğunu aktarılırken, enflasyonla ilgili risklerin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekildi. FOMC'nin para politikası duruşunun enflasyon üzerinde baskı yapmaya devam edeceği değerlendirildi.

Tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin mevcut politika faiz oranının nötr seviyenin üzerinde olmadığını ifade ettikleri aktarıldı. Ekonomik görünümdeki risk ve belirsizlikler ise tutanaklarda önemli bir yer tuttu. Çoğu yetkili, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşma konusunda risklerin dengede olduğu görüşündeyken, bazıları enflasyon hedefindeki risklerin daha fazla olduğunu belirtti.

Yetkililerin, özellikle ticaret ve göç politikalarındaki olası değişikliklerin, jeopolitik gelişmelerin tedarik zincirlerine etkisi ve güçlü hanehalkı harcamalarının enflasyon üzerindeki potansiyel etkisini dile getirdiği belirtildi.

Fed yetkilileri, ekonominin maksimum istihdam seviyesine yakın kalması durumunda, enflasyonda daha fazla ilerleme görmek istemeden politika faizinde ilave ayarlamalar yapmayı planlamıyor. Tutanaklarda ayrıca, birçok yetkilinin enflasyonun yüksek kalması halinde FOMC’nin politika faizini kısıtlayıcı seviyede tutacağı bildirilirken, bazılarının ise iş gücü piyasasında olumsuz gelişmeler, ekonomik gerçekleşmelerin duraklaması veya enflasyonun %2 seviyesine beklenenden hızlı dönmesi durumunda politikanın gevşetilebileceği kaydedildi.

Borç limiti dinamiklerine bağlı olarak rezervlerdeki dalgalanma potansiyeli de tutanaklarda yer aldı. Bazı yetkililer, bu durum çözülene kadar bilanço küçültmesinin durdurulmasının veya yavaşlatılmasının uygun olabileceğini belirtti.

Fed'in bir sonraki toplantısı ise 18-19 Mart tarihlerinde yapılacak.