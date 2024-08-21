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Fed Tutanakları Faiz İndirimine Dikkat Çekti

ABD Merkez Bankası'nın yeni tutanakları, potansiyel faiz indirimine yönelik işaretler sunuyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 22:21
Fed Tutanakları Faiz İndirimine Dikkat Çekti

Fed Tutanakları Yayımlandı

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarını kamuoyuna duyurdu.

Gelecek Toplantıda Faiz İndirimine İhtimal Veriliyor

Tutanaklar, Fed üyelerinin çoğunluğunun, mevcut ekonomik verilerin beklentiler doğrultusunda devam etmesi durumunda Eylül ayında para politikasını gevşetmenin muhtemelen uygun olacağı yönündeki görüşlerini içeriyor. Politika faizi, son toplantıda %5,25-5,50 seviyesinde sabit tutulmuştu.Ekonomik Tahminlerde Düşüş

Tutanaklarda, Fed’in ekonomik tahminlerinin 2024'ün ikinci yarısındaki büyüme beklentilerinin zayıf iş gücü piyasası göstergelerine bağlı olarak gerilediği belirtildi. Yetkililerin, federal fon oranının bu düzeyde tutulmasını desteklediklerini, ancak bazı üyelerin enflasyondaki son gelişmelerin ve işsizlik oranındaki artışların bu aralığın 25 baz puan düşürülmesi için makul gerekçe sunduğu görüşünde olduklarını ifade ettiler.

Enflasyon ve İşsizlik Konuları

Yetkililer, enflasyonun %2 hedefine daha sürdürülebilir bir şekilde ulaşması için ek bilgilere ihtiyaç duyduklarını vurguladılar. Ancak mevcut veriler, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine dair güveni artırıyor gibi gözüküyor.İstihdam ve Enflasyon Riskleri

Tutanaklara göre, çoğu yetkili, istihdam hedeflerine yönelik risklerin arttığını belirtti. Aynı zamanda enflasyon risklerinin azaldığı kaydedildi. Birçok yetkili, politika kısıtlamalarını yanlış bir zamanlama ile uygulamanın ekonomik faaliyet ve istihdam üzerindeki olası olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Gelecek Toplantı

Fed'in bir sonraki toplantısı 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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