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Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı İhalesini Koç Holding Kazandı

Koç Holding, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinde 504 milyon dolar teklif vererek sözleşmeyi imzaladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:34
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı İhalesini Koç Holding Kazandı

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde, 504 milyon dolar teklif veren Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış, sözleşmeyi imzaladı. İhale, 16 Temmuz'da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda (ÖİB) gerçekleştirilmişti.

İhaleye katılan firmaların en yüksek tekliflerini vermeleri sonucu, Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından oluşturulan Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ ile sözleşme imzalandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile en yüksek teklifi veren ilk üç firma onaylandı ve şartname gereği sözleşme imza sürecine davet edildi.

İhalede en yüksek teklifi veren ancak sözleşme şartlarını yerine getirmeyen firmanın imzaya gelmemesi ardından, Tek-Art Kalamış ikinci en yüksek teklif olarak süreci devam ettirdi. İmza töreninde ÖİB, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve şirket temsilcileri yer aldı.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde sözleşmeyi 504 milyon dolar teklif veren Koç Holding'in...

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde sözleşmeyi 504 milyon dolar teklif veren Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından şartname gereği kurulan Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ imzaladı.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde sözleşmeyi 504 milyon dolar teklif veren Koç Holding'in...

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesinde sözleşmeyi 504 milyon dolar teklif veren Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından şartname gereği kurulan Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ imzaladı.

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