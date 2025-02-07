Fethiye ve Seydikemer Tarım Ürünleri Fruit Logistica 2025'te Almanya'da Tanıtıldı

Almanya'da Tarım Alanında Önemli Fuar

Almanya'nın Berlin şehrinde, 5-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen Fruit Logistica 2025, tarım alanında dünyanın en büyük meyve sebze ticaret fuarlarından biridir. Bu fuarda, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinin tarım ürünleri tanıtıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Açıklama

Fuara katılan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, bölgenin tarım ürünlerinin tanıtılması ve ihracat kapasitesinin artırılması yönünde çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi

Açıklamada, Muğla heyetinin, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ile yaptığı görüşmede, Türkiye'den Almanya'ya tarım ürünleri ihracatının artırılması, lojistik süreçlerin iyileştirilmesi ve gümrük prosedürlerinde yaşanan zorlukların ele alındığı vurgulandı. Ayrıca, Türk-Alman İş İnsanları Derneği (TDU) ile yapılan toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Gümüş'ten Değerlendirme

Muğla heyetinin Berlin Ticaret Müşavirliği Ticaret Başmüşaviri Devran Ayık ile Türk tarım ürünlerinin Almanya pazarındaki konumu hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Gümüş, Fethiye ve Seydikemer'in tarım alanındaki potansiyelini dünyaya tanıtmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bölgenin Tarım Potansiyeli

Su kaynakları ve verimli topraklarıyla Fethiye ve Seydikemer'in tarım alanında küresel ölçekte çok önemli fırsatlar barındırdığını kaydeden Gümüş, "Fuarda sadece bölgemizin tarım ürünlerini tanıtmakla kalmadık. Firmalarımızın uluslararası pazarlarda daha etkin olabilmesi ve lojistik süreçlerde yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması için çalışmalar yaptık. Avrupa'daki perakende zincirleri ve ithalatçılarla doğrudan işbirlikleri kurmak, Fethiye ve Seydikemer'deki tarım ürünlerimizin uluslararası pazarlara erişimini artırmak amacıyla girişimlerde bulunduk" şeklinde konuştu.

Gümüş, fuardan elde edilen tecrübeler doğrultusunda, Almanya pazarı hakkında üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapacaklarını açıkladı.

Almanya'da düzenlenen ve tarım alanında dünyanın en büyük meyve sebze ticaret fuarlarından biri olarak gösterilen Fruit Logistica 2025'te, Fethiye ve Seydikemer ilçesinin tarım ürünleri tanıtıldı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, fuara katıldı.

Almanya'da düzenlenen ve tarım alanında dünyanın en büyük meyve sebze ticaret fuarlarından biri olarak gösterilen Fruit Logistica 2025'te, Fethiye ve Seydikemer ilçesinin tarım ürünleri tanıtıldı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, fuara katıldı.