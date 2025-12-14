İzmir'de Brokoli Hasadı Başladı: Menemen Ovası 'Yeşil Altın'ı Topluyor

Hasat mevsimi ve üretim

Türkiye'nin kışlık sebze üretim merkezlerinden biri olan İzmir'in Menemen Ovasında brokoli hasadı başladı. Verimli topraklar ve uygun iklim koşulları sayesinde bölge, kış sofralarının vazgeçilmezi brokoliyi yoğun şekilde üretiyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giren tarım işçileri, zorlu hava şartlarına rağmen ürünleri toplamak için yoğun mesai yapıyor.

Rekolte ve ülke payı

İzmir genelinde 60 bin tonu aşan rekolte beklentisinin üreticiyi memnun ettiği belirtilirken, bu yılki brokoli üretiminin 65 bin ton seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, brokoli üretiminin yaklaşık %50'lik kısmı İzmir'den karşılanıyor. Özellikle Menemen, Torbalı ve Ödemiş havzaları üretimde öne çıkıyor ve ürünler kamyonlarla İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki hallere sevk ediliyor.

Fiyat, maliyet ve üreticinin durumu

Üreticiler hasattan memnun olsa da artan mazot, gübre ve işçilik maliyetleri kar marjlarını zorluyor. Tarlada kilogramı kalitesine göre 10 ile 15 TL arasında tüccara satılan brokoli, aracı komisyonları ve nakliye eklendiğinde semt pazarlarında ve marketlerde 40 ile 50 TL arasında tüketiciye ulaşıyor.

Üreticilerin sözleri

Yanıköy'de yaklaşık 20 yıldır tarımla uğraşan üretici Turgay Yıldırım hasat sürecini ve piyasa dengesizliğini şöyle anlattı: “Türkiye'nin kışlık sebzesinin üretim merkezlerinden biri olan İzmir'in Menemen ilçesinde üretim yapmaktayız. Kış sebzesi olarak başta ıspanak olmak üzere brokoli, karnabahar, lahana, pancar, kereviz ve pırasa üretimi gerçekleştiriyor; bunları İstanbul, Ankara, Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyoruz. Bugün brokoli hasadına başladık ve ilk günümüz. Brokoli dikimi için önce toprağı fideye hazırlıyor, karık açıp suladıktan sonra fideleri özenle dikiyoruz; onlara adeta çocuğumuz gibi bakıyor, zamanında ilacını ve gübresini vererek kaliteli ve zahmetli bir ürün yetiştiriyoruz. Sanayiden uzak, temiz havalı bir bölgede üretim yaptığımız brokolide hasada Aralık ayında başlıyor, duruma göre Ocak, Şubat ve bazen Mart ayına kadar devam ediyoruz. Brokoliyi halde 10 liradan götürmemize rağmen halde pazarcı ve marketçiler üzerine ekleme yaparak fiyatları 40 ile 50 lira civarında satışa sunuyor; bu nedenle hem halk hem de çiftçi mağdur oluyor, biz düşük fiyata ezilirken tüketici yüksek fiyata almak zorunda kalıyor ve bu denge bir türlü sağlanamıyor.”

İşçilerin gündemi: 'Yeşil altın'

Brokolileri kesip kasalara yerleştiren kertelci Arif Budak, Ekim ayında fidelere başlanıp Aralık ayı ile birlikte kesimin başladığını anlattı: “Çapalama, ilaçlama gibi işçilik süreçleri oluyor ve Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında kesime giriyoruz. Bu kesim mahsulün durumuna göre bazen 1 ay, bazen 3 ay sürüyor. Sabah saat 6'da kalkıp tarlaya geliyoruz ve 7.30 gibi kesime başlayarak toplayıp, kasalıyoruz. Gerçekten çok zor; çamurun içindeyiz ve bu üzerimizden de belli oluyor. Halk arasında 'yeşil altın' olarak bilinen brokoli çok güzel ve zahmetli bir ürün. Herkesin güvenle tüketebileceği, gayet sağlıklı bir sebze. Bağırsaklara ve genel olarak insan sağlığına çok iyi geliyor. Ben haftanın her günü haşlayıp limon sıkarak yiyorum ve gerçekten çok güzel oluyor. Herkese de tavsiye ediyorum.”

Öne çıkan veriler: İzmir'de beklenen rekolte 60–65 bin ton, ülke üretiminde pay %50, tarlada satış fiyatı 10–15 TL/kg, tüketici fiyatı 40–50 TL.

TÜRKİYE’NİN KIŞLIK SEBZE ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN İZMİR’İN MENEMEN OVASI’NDA BROKOLİ HASADI BAŞLADI.