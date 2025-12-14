DOLAR
Sarıgöl'de Sultaniye Üzüm Hasadı Sona Yaklaşıyor — 2025

Sarıgöl Ovası'nda 2025 ürünü Sultaniye hasadı büyük ölçüde tamamlandı; yağış, maliyet artışı ve düşük fiyatlar üreticiyi zorluyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:01
Sarıgöl'de Sultaniye Üzüm Hasadı Sona Yaklaşıyor — 2025

Sarıgöl Ovası'nda 2025 ürünü Sultaniye hasadında son aşama

Hasatta güncel durum ve üreticinin değerlendirmesi

Sarıgöl Ovasının dünyaca ünlü sofralık Sultaniye üzümlerinin yetiştirildiği Sarıgöl ve mahallelerinde hasat sezonunda sona yaklaşıldı.

2025 yılı ürünü üzümlerde erkenci kesimlerle başlayan hasat çalışmaları, Sultaniye ve çekirdekli sofralık üzüm kesimleriyle devam etti. Önümüzdeki günlerde kesimlerin tamamen tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Yağmur ve çamura rağmen örtü altındaki bağlarda yürütülen kesimler, adeta açık hava soğuk deposunu andıran alanlardan gerçekleşiyor. Aralık ayının ortalarına gelinmesine rağmen taze üzümler kesilerek ülke içindeki pazarlarda yerini alıyor.

İhracatın yok denecek kadar az olduğu bu dönemde, Sultaniye ve Red Globe cinsi üzümler kamyonlarla iç piyasaya gönderiliyor. Sarıgöl ve mahallelerinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda yürütülen bağcılık faaliyetlerinde üreticiler, bu yılın oldukça sıkıntılı geçtiğini dile getirdi.

Üreticiler, girdi maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen yaş ve kuru üzüm fiyatlarının beklentilerin altında kalmasının hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtti. Bölgedeki sayılı örtü altı bağlarda ürün kaldığı, kalan mahsulün ise turfanda olarak satılmaya devam ettiği kaydedildi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Çiftçinin yılı bitmez, her yıl ‘gelecek yıl inşallah’ diyerek umutla üretime devam eder. Bu yıl üzümde girdi fiyatları çok yüksekti. Buna rağmen yaş ve kuru üzüm fiyatları umulan seviyede olmadı"

Öte yandan sezon boyunca üzüm bağlarından toplanan taze asma yapraklarının üretici ailelere ekonomik destek sağladığı; taze ve salamura yaprak satışlarının yanı sıra kuru üzüm ve pekmez yapımıyla aile bütçelerine katkı sunulduğu ifade edildi. Kesimlerin tamamlanmasıyla sezonun kısa süre içinde kapanmasının beklendiği bildirildi.

