Fiat Egea'da çıldırtan indirim! Yeni fiyatını duyan bayilere akın edecek

Kia'nın Türkiye piyasasındaki öne çıkan modelleri EV6, Sportage ve Stonic, son fiyat güncellemeleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Stonic SUV modelleri fiyat avantajı sunarken, EV6 modelinde müşterilere özel olarak yapılan 250 bin TL'lik bir indirimle ön plana çıkıyor. Kia, Türkiye'de popüler olan EV6 modelinde uygulanan bu indirimle otomobil tutkunlarına özel bir fırsat sunmaktadır. Yapılan son fiyat güncellemeleriyle birlikte Kia, otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeyi başarıyor. İşte detaylar...





KİA'NİN ÖNE ÇIKAN MODELLERİ

Bu indirimle birlikte EV6 modeli, daha cazip bir fiyat etiketine sahip olurken, Kia'nın rakibi Clio ise Techno Esprit Alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp modelini 1.101.000 TL'ye piyasaya sürdü. Kia'nın sunduğu fiyat avantajının yanı sıra, elektrikli araçlardaki iddiası da ön plana çıkıyor. EV6 modelinin tüm versiyonlarında uygulanan 250 bin TL'lik indirim, elektrikli araç alımını düşünenler için çekici bir seçenek oluşturuyor. Bu sayede Kia, müşterilere çevre dostu ve teknolojik özelliklere sahip araçlarını daha erişilebilir kılarak dikkat çekiyor. Kia'nın güncellenen fiyat listesi, markanın rekabet avantajını sürdürmesini sağlıyor ve otomobil piyasasındaki mücadelesini güçlendiriyor.





Kia'nın EV6 modelinde yapılan fiyat güncellemeleri, müşterilere daha uygun seçenekler sunuyor. 229 PS Otomatik Elektrikli Prestige Long Range 2023 modeli, 2.880.000 TL'ye, 585 PS 4X4 Otomatik Elektrikli GT Long Range 2023 modeli ise 3.600.000 TL'ye düşerek daha cazip hale geldi.

Kia, çeşitli modelleriyle hem ailelerin hem de çevrecilerin tercihini kazanmaya devam ediyor. Stonic SUV modeli, geniş iç mekanı ve konforlu tasarımıyla dikkat çekerken, aileler için ideal bir seçenek sunuyor. Özellikle geniş aileler veya uzun yolculuklar için uygun olan Stonic, Kia'nın sağladığı fiyat avantajlarıyla da öne çıkıyor.

EV6 modeli ise yüksek performansı ve düşük emisyonu ile çevre dostu sürüşü benimseyen kullanıcıların ilgisini çekiyor. Fiyat güncellemesiyle birlikte daha erişilebilir hale gelen EV6, teknolojik özellikleri ve şık tasarımıyla da öne çıkıyor. Elektrikli araçlara olan talebin artmasıyla, Kia'nın sunduğu bu avantajlı fiyatlar, potansiyel alıcılar için çekici bir tercih haline geliyor.

Kia'nın güncellenen fiyat politikaları, markanın Türkiye pazarındaki rekabet gücünü artırarak müşterilere çeşitli segmentlerdeki ihtiyaçlarına uygun araçlar sunmasına katkı sağlıyor. Bu sayede Kia, geniş bir müşteri kitlesine hitap ederek otomobil pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.