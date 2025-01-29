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Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek Başkanlığında Toplandı

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek liderliğinde makroekonomik görünümü değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 19:31
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek Başkanlığında Toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Önemli Toplantı

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümü kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Bankacılık Sektörü Üzerine Değerlendirmeler

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bankacılık sektörünün genel görünümünün gözden geçirildiği ve atılabilecek ilave adımların tartışıldığı kaydedildi. Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından biri olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir.

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