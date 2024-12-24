Finansın Geleceği Zirvesi: Katılım Bankacılığının İvmesi ve Sürdürülebilir Finansın Önemi

Finansın Geleceği Zirvesi'nde Önemli Sunumlar

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, Finansın Geleceği Zirvesi'nde gerçekleştirdiği "Katılım Bankacılığında Türkiye İçin Fırsatlar" sunumunda, katılım bankacılığının Türkiye’nin makroekonomik iklimini desteklemek ve toplumsal refahı artırmak için kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Katılım Bankacılığının Büyüme Verileri

Akben, Ekim ayı itibarıyla katılım bankalarının toplam aktif büyüklüğünün yılbaşına göre yüzde 23 artarak 2,5 trilyon liraya ulaştığını belirtti. Rekabet koşullarının zorlaştığı bir ortamda katılım bankalarının pazar payının yüzde 8,12 seviyesinde korunmasının önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Makroekonomik desteklerin yanı sıra, nakdi finansmanların yılbaşına göre yüzde 26 artarak 1,4 trilyon lira seviyesine yükseldiğinin altını çizen Akben, toplanan fonların da yüzde 13 artışla 1,8 trilyon lira seviyesine ulaştığını ekledi.

İslam Finansında Stratejik Konum

Türkiye’nin İslami finans açısından stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Akben, İstanbul Finans Merkezi’nin devreye girmesiyle ülkenin küresel bir çekim merkezi olabileceğini vurguladı. 2024 yılında finansal okuryazarlığı artırmak ve sektörün uzman insan kaynağını güçlendirmek için projelerin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sürdürülebilir Finansmanın Rolü

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Sürdürülebilir Finansman" üzerine yaptığı sunumda, sürdürülebilir finansmanın temiz enerji projelerine yönelmede önemli bir güç olduğunu ifade etti. Öztop, 2024 yılı itibarıyla net sıfır hedefleri doğrultusunda temiz enerji projelerine yönelen banka sayısının 12 olduğunu duyurdu.

Öztop, Türkiye’de 2053 yılı itibarıyla enerjinin yaklaşık yüzde 70’inin yenilenebilir kaynaklardan oluşmasının hedeflendiğini aktararak, şu anda temin ettikleri kaynakların yüzde 58’inin yenilebilir enerji alanında olduğunu ve Türkiye’deki yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 6’sını sağladıklarını belirtti.

Dijitalleşmenin Gücü

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Başkanı Ali Emre Ballı, "Bankacılık Dışı Finansın Görünümü" üzerine yaptığı sunumda, 2024 yılını finansal hizmetler sektörü için dönüşüm ve dijitalleşmenin derinleştiği bir yıl olarak değerlendirdi. Ballı, sektörde yenilikçi ürünler ve hizmetlerle finansal kapsayıcılığı artırmanın amaçlandığını kaydetti.

Dijitalleşmenin tüm sektörlerde kaçınılmaz bir dönüşüm alanı olduğunu ifade eden Ballı, "Bu sayede hizmet sunma hızımızı artırıyoruz ve maliyetleri düşürüyoruz," dedi. FKB'nin dijital dönüşüm projeleri arasında Merkezi Fatura Kaydı Sistemi'nin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Ballı, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede bu sistemin önemine vurgu yaptı.

Bu önemli zirve, katılım bankacılığı ve sürdürülebilir finansmanın geleceği hakkında sektör paydaşlarına değerli bilgiler sunarak, Türkiye ekonomisi için umut verici bir yol haritası çizdi.

Finansın Geleceği Zirvesi, sektöre yön veren ve etkileyen konuların ele alındığı özel konuşmacıların sunumlarıyla devam ediyor. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, zirveye katılara konuşma yaptı.

Finansın Geleceği Zirvesi, sektöre yön veren ve etkileyen konuların ele alındığı özel konuşmacıların sunumlarıyla devam ediyor. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, zirveye katılara konuşma yaptı.