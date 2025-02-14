Fitch: ABD Ticaret Politikası Avrupa'nın Ekonomik Toparlanmasına Engel Oluyor

Fitch'ten Uyarı: ABD'nin Ticaret Politikası Avrupa'yı Zorluyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin ticaret politikasının, 2025'te Avrupa'nın ekonomik toparlanması üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını bildirdi.

Tarife Artışları ve Ekonomik Etkileri

Fitch tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Avrupa Birliği'nden (AB) yapacağı olası geniş kapsamlı tarifelerin, Avro Bölgesi Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) üzerinde net ticaretin katkısını azaltacağı belirtildi. Bunun yanı sıra güveni ve yatırımı zedeleyeceği, Alman ihracatçılarının karşılaşacağı zorlukları artıracağı ifade edildi.

Büyüme Tahminleri ve Ek Riskler

Ayrıca, öngörülenden daha geniş kapsamlı tarife uygulanmasının, Fitch'in bu yıl Avro Bölgesi için tahmin ettiği yüzde 1,2 büyüme beklentisi için ek riskler oluşturduğuna dikkat çekildi.

Siyasi Belirsizlik ve Tasarruf Oranları

Yüksek hanehalkı tasarruf oranları ve siyasi belirsizliğin bazı büyük Avrupa ekonomilerinde toparlanmayı baskıladığına işaret edildi. Ancak yapısal iyileştirmelerin İspanya'nın GSYH potansiyelini artırdığı vurgulandı.

Avrupa Merkez Bankası Faiz Politikaları

Büyüme konusunda endişelere ve enflasyonun hedef seviyeye döndüğüne dair güven nedeniyle, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından faiz oranını temmuz ayına kadar yüzde 1,75'e düşürmesinin beklendiği ifade edildi. Bu oran, Fitch'in yüzde 2 olan nötr faiz oranı tahmininin altında kalmaktadır.

Finansman Koşulları ve Ticaret Gerginlikleri

Faiz indirimlerinin kredi imkanlarını artırarak konut ve inşaat gibi sektörlerde ekonomik faaliyetleri canlandırması bekleniyor. Ayrıca, daha gevşek finansman koşullarının birleşme ve devralma işlemlerini kolaylaştırabileceği belirtildi.

Açıklamada, tüketimi ve fiyatlandırma gücünü zayıflatan ticaret gerginliklerinin Avrupa şirketlerinin "nötr" sektör görünümü için temel riskler oluşturduğu vurgulandı. Yeni tarifelerin, özellikle ABD'ye ihracat yapan veya ara mal ithalatına bağımlı sektörleri önemli ölçüde etkileyebileceği kaydedildi.