DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Fitch: ABD Ticaret Politikası Avrupa'nın Ekonomik Toparlanmasına Engel Oluyor

Fitch Ratings, ABD'nin ticaret politikasının Avrupa'nın 2025 ekonomik toparlanmasını zorlaştıracağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 21:05
Fitch: ABD Ticaret Politikası Avrupa'nın Ekonomik Toparlanmasına Engel Oluyor

Fitch'ten Uyarı: ABD'nin Ticaret Politikası Avrupa'yı Zorluyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin ticaret politikasının, 2025'te Avrupa'nın ekonomik toparlanması üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını bildirdi.

Tarife Artışları ve Ekonomik Etkileri

Fitch tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Avrupa Birliği'nden (AB) yapacağı olası geniş kapsamlı tarifelerin, Avro Bölgesi Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) üzerinde net ticaretin katkısını azaltacağı belirtildi. Bunun yanı sıra güveni ve yatırımı zedeleyeceği, Alman ihracatçılarının karşılaşacağı zorlukları artıracağı ifade edildi.

Büyüme Tahminleri ve Ek Riskler

Ayrıca, öngörülenden daha geniş kapsamlı tarife uygulanmasının, Fitch'in bu yıl Avro Bölgesi için tahmin ettiği yüzde 1,2 büyüme beklentisi için ek riskler oluşturduğuna dikkat çekildi.

Siyasi Belirsizlik ve Tasarruf Oranları

Yüksek hanehalkı tasarruf oranları ve siyasi belirsizliğin bazı büyük Avrupa ekonomilerinde toparlanmayı baskıladığına işaret edildi. Ancak yapısal iyileştirmelerin İspanya'nın GSYH potansiyelini artırdığı vurgulandı.

Avrupa Merkez Bankası Faiz Politikaları

Büyüme konusunda endişelere ve enflasyonun hedef seviyeye döndüğüne dair güven nedeniyle, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından faiz oranını temmuz ayına kadar yüzde 1,75'e düşürmesinin beklendiği ifade edildi. Bu oran, Fitch'in yüzde 2 olan nötr faiz oranı tahmininin altında kalmaktadır.

Finansman Koşulları ve Ticaret Gerginlikleri

Faiz indirimlerinin kredi imkanlarını artırarak konut ve inşaat gibi sektörlerde ekonomik faaliyetleri canlandırması bekleniyor. Ayrıca, daha gevşek finansman koşullarının birleşme ve devralma işlemlerini kolaylaştırabileceği belirtildi.

Açıklamada, tüketimi ve fiyatlandırma gücünü zayıflatan ticaret gerginliklerinin Avrupa şirketlerinin "nötr" sektör görünümü için temel riskler oluşturduğu vurgulandı. Yeni tarifelerin, özellikle ABD'ye ihracat yapan veya ara mal ithalatına bağımlı sektörleri önemli ölçüde etkileyebileceği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Beklentileri Aşan Enflasyon Verileriyle Düşüşle Kapandı
2
Fitch: ABD Ticaret Politikası Avrupa'nın Ekonomik Toparlanmasına Engel Oluyor
3
AB, Savunma Harcamaları İçin Bütçe Sınırını Kaldırmayı Planlıyor
4
Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor
5
ABD, 2025 İçin Petrol Fiyatı Tahminini Artırdı
6
Borsa ve Dolar Geçen Hafta Kazandırdı: BIST 100 %2,23 Değer Kazandı
7
Bakan Alparslan Bayraktar, Kıtalar Arası Enerji İşbirliklerini Geliştiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek