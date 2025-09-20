Fitch, İtalya'nın kredi notunu 'BBB+'ya yükseltti

Fitch Ratings İtalya'nın kredi notunu 'BBB+'ya yükseltti

Karar ve gerekçeler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İtalya'nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu 'BBB'den 'BBB+'ya yükseltti ve not görünümünü 'durağan' olarak belirledi.

Fitch'in açıklamasında, not artışının İtalya'nın mali gidişatına duyulan güvenin artmasından kaynaklandığı vurgulandı. Kuruluş, istikrarlı siyasi ortam, devam eden reform ivmesi ve azalan dış dengesizliklerin ülkenin kredi göstergelerini güçlendirdiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, 2025-2027 döneminde yapısal gelir artışları ve sıkı harcama kontrolü sayesinde bütçe açığında kademeli bir azalma beklendiği ifade edildi.