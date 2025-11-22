FutureProof Textiles: Bursa Tekstili AB Desteğiyle Dijital ve Yeşil Dönüşüme Hazırlanıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) tarafından hazırlanan FutureProof Textiles projesi, Avrupa’nın İyileşmesi için Ortak Küme Girişimleri (Euroclusters) çağrısı kapsamında hibe almaya hak kazandı. Proje, tekstil sektöründeki KOBİ’lerin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine finansal ve teknik destek sunmayı ve uluslararası işbirliği ağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Projenin kapsamı

Açılış toplantısı, paydaş kurumların katılımıyla Yunanistan’ın Egaleo kentindeki Batı Attika Üniversitesinde gerçekleştirildi. Toplantıda projenin yol haritası ele alınırken ülkeler arası deneyim paylaşımı yapıldı. FutureProof Textiles, Avrupa genelinde endüstriyel dayanıklılığı artırmak amacıyla toplam 42 milyon Euro bütçeyle seçilen 16 Eurocluster girişiminden biri olarak yer alıyor ve 2,6 Milyon Euro bütçesiyle net sıfır teknolojileri ile stratejik değer zincirlerini destekleyen kategoriye dahil edildi.

Hedef ve destek mekanizmaları

Program, Avrupa’daki kümeler, KOBİ’ler ve araştırma kurumlarını bir araya getirerek sanayide karbonsuzlaşmayı hızlandırmayı, dijital dönüşümü teşvik etmeyi ve KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Açık çağrılar aracılığıyla KOBİ’lere sağlanacak destekler; yenilikçi projelerin finansmanı, ileri teknolojilerin benimsenmesi ve stratejik sektörlerde kapasite oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca eğitim, uluslararasılaşma ve bilgi paylaşımı odaklı faaliyetler KOBİ’lerin inovasyon kabiliyetini güçlendirecek.

Ortaklık ağı

Projede Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Ukrayna, İtalya, Bulgaristan ve İspanya’dan kurumlar yer alıyor. Türkiye’den BTSO ve BUTEKOMun dahil olduğu projede; Batı Attika Üniversitesi (Yunanistan), AECIM ve GREMI Textil (İspanya), Citta Studi (İtalya), Greenwin LLC ve Döngüsel Ekonomi Kümesi (Ukrayna) ile Bulgar Dijital Kümesi (Bulgaristan) paydaş olarak bulunuyor.

BTSO'dan değerlendirme

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın Türkiye’nin üretim kapasitesinde öncü bir şehir olduğunu ve tekstil sektörünün bu gücün en önemli taşıyıcılarından biri olduğunu vurguladı. Küresel ekonomik koşulların zorluğuna rağmen sektörün üretim, ihracat ve istihdama sağladığı katkılarla ülke kalkınmasında kritik bir rol üstlendiğini belirten Burkay, şu değerlendirmelerde bulundu:

Günümüzde sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu üretim artık bir tercih değil uluslararası rekabet gücümüzü korumak için zorunluluktur. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, tüm sektörleri olduğu gibi tekstil sanayimizi de doğrudan etkiliyor. Çevre dostu üretim modelleri, enerji ve su tasarrufu, emisyon azaltımı gibi konular hem piyasa beklentileri hem de yasal zorunluluklar açısından öncelik taşıyor. Bu doğrultuda, AB desteğiyle hayata geçirdiğimiz FutureProof Textiles projesi Bursa’nın dönüşüm sürecinde önemli bir kilometre taşı olacak.

Burkay, projenin 16 desteklenen proje arasında yer aldığını hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti: Avrupa’da yeşil mutabakat ve karbon nötr regülasyonları işletmelerimiz için artık kaçınılmaz gereklilikler haline geldi. Biz de BUTEKOM, Bursa Model Fabrika ve Enerji Verimliliği Merkezimizle firmalarımıza bu süreçte rehberlik eden çözümler üretiyoruz. Yakın zamanda tamamladığımız AB destekli BUTEXCOMP projesi kapsamında geliştirdiğimiz Yeşil Ürün Programı’nın gördüğü büyük ilgi bizler için önemli bir motivasyon oldu. Şimdi ise Euroclusters çağrısı kapsamında yürüttüğümüz bu yeni proje ile tekstil sektöründeki KOBİ’lerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Projede emeği geçen tüm paydaşları tebrik ediyor, sektörümüz ve şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum.

