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GAİB Üyeleri 2024'te 11,7 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

GAİB üyesi firmalar, 2024 yılı ihracatını 11,7 milyar dolara ulaştırarak önemli bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 10:08
GAİB Üyeleri 2024'te 11,7 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

GAİB Üyeleri İhracatta Rekor Kırdı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, 2024 yılında 11 milyar 706 milyon 793 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu veriler, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci tarafından yazılı olarak duyuruldu.

Aralık 2024 İhracatında Artış Yaşandı

Kileci, 2024 yılı Aralık ayı ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artış göstererek 1 milyar 90 milyon 917 bin dolara ulaştığını ifade etti.

2025 İçin Hedefler Yükseliyor

2025 yılı ihracat hedeflerini artırmayı planladıklarını belirten Kileci, şunları kaydetti: "2024 yılı genelinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi, toplam 11,7 milyar dolarlık ihracata imza attı. Bölge ihracatçıları, makina halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir çelik mamulleri alanlarında önemli başarılar elde etti."

İhracatta En Fazla Ülke

Yapılan açıklamalara göre, 2024 yılı boyunca 205 ülkere ihracat yapıldı ve en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Libya, İran ve Cibuti bulunuyor.

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