Gazprom 2024'te 1 Trilyon Ruble Zarar Açıkladı

Rus enerji devi Gazprom, 2024'te 1 trilyon 76 milyar ruble zarar ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 22:33
Gazprom 2024'te 1 Trilyon Ruble Zarar Açıkladı

Rus enerji şirketi Gazprom, 2024 yılı içinde 1 trilyon 76 milyar ruble (yaklaşık 12 milyar dolar) zarar ettiğini açıkladı. Şirket, bu zararı Rus Muhasebe Standartları (RAS) çerçevesinde yayımlanan raporunda duyurdu.

Rapora göre, Gazprom’un gelirleri 2023’e kıyasla %11,3 artarak 6,3 trilyon rubleye ulaştı. Ancak, şirketin 2024'ün son çeyreğinde 767,2 milyar ruble zarar oluşturduğu ifade ediliyor.

Raporun değerlendirmesinde, Gazprom'un karşılaştığı zararın başlıca sebepleri arasında Gazprom Neft şirketinin hisselerindeki düşüş ve ertelenmiş gelir vergisi giderlerindeki artış gösterildi.

Yaptırımlar nedeniyle Avrupa pazarında gelir kaybı yaşayan Gazprom, Çin ve iç pazara yönelik doğal gaz tedarikini artırarak bu durumu telafi etmeye çalışmaktadır. Ayrıca, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımlarını da artırarak pazar payını genişletmeyi hedefliyor.

Şirketin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre finansal sonuç raporunu nisan ayında yayımlaması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazprom 2024'te 1 Trilyon Ruble Zarar Açıkladı
2
Putin'den ABD'li Fona Rus Menkul Kıymetleri Alım Yetkisi
3
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin Enerji Bağımsızlığı İçin Yeni Dönem Başladı
4
SPK Finans Lisesi Protokol İmza Töreni Gerçekleşti
5
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı
6
Hazine Bakanları Şimşek ve Bessent'ten Ekonomik İşbirliği Görüşmesi
7
MÜSİAD Boston'da İlk İftar Programı Gerçekleştirildi

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam