Gazprom 2024'te 1 Trilyon Ruble Zarar Açıkladı

Rus enerji şirketi Gazprom, 2024 yılı içinde 1 trilyon 76 milyar ruble (yaklaşık 12 milyar dolar) zarar ettiğini açıkladı. Şirket, bu zararı Rus Muhasebe Standartları (RAS) çerçevesinde yayımlanan raporunda duyurdu.

Rapora göre, Gazprom’un gelirleri 2023’e kıyasla %11,3 artarak 6,3 trilyon rubleye ulaştı. Ancak, şirketin 2024'ün son çeyreğinde 767,2 milyar ruble zarar oluşturduğu ifade ediliyor.

Raporun değerlendirmesinde, Gazprom'un karşılaştığı zararın başlıca sebepleri arasında Gazprom Neft şirketinin hisselerindeki düşüş ve ertelenmiş gelir vergisi giderlerindeki artış gösterildi.

Yaptırımlar nedeniyle Avrupa pazarında gelir kaybı yaşayan Gazprom, Çin ve iç pazara yönelik doğal gaz tedarikini artırarak bu durumu telafi etmeye çalışmaktadır. Ayrıca, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımlarını da artırarak pazar payını genişletmeyi hedefliyor.

Şirketin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre finansal sonuç raporunu nisan ayında yayımlaması bekleniyor.