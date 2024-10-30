Gazprom, Linde Şirketine Karşı Tazminat Davası Açtı

Gazprom'dan Linde'ye Tazminat Talebi

Rus enerji devi Gazprom, Alman Linde şirketine karşı yasal işlem başlatarak 85,7 milyar ruble (yaklaşık 880 milyon dolar) tutarında tazminat talep ediyor.

Davada Ne Ortaya Kondu?

Gazprom, Rusya'daki tahkim mahkemesinde Linde’ye karşı dava açtı. Açıklanan gerekçeye göre, davanın nedeni Linde’nin, Gazprom’a ait Amur Doğal Gaz Tesisi'ndeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi.

2016'da Yapılan Anlaşma ve Sonrası

Gazprom, Linde ile 2016 yılında Amur Doğal Gaz Tesisi için helyum temini üzerine bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Linde, Rus gazı sevkiyatının yapıldığı bu tesisten, uygulanan yaptırımlar nedeniyle çekilmek zorunda kaldı.

Linde'nin Varlıkları Daha Önce Dondurulmuştu

Buna ek olarak, Rusya'da bulunan RusHimAlyans şirketinin davası çerçevesinde Linde’ye ait yaklaşık 1,2 milyar dolar değerindeki varlıklar da daha önce dondurulmuştu.