MUSKİ'nin Ekinanbarı Desalinasyon Projesine Bakanlık Onayı — Bodrum'a Yılda 20 Milyon metreküp Su

MUSKİ’nin Ekinanbarı desalinasyon projesine bakanlık onayı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum’a ilave su temini amacıyla yürütülen Ekinanbarı Kaynağından İçme ve Kullanma Suyu Temini (tuzlu su arıtma/desalinasyon) projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.

Projenin kapsamı ve teknik altyapı

Proje kapsamında kurulacak tesiste yüzey suyundan alınacak ham su, fiziksel ve kimyasal işlemlerin ardından ileri arıtma ve dezenfeksiyon süreçlerinden geçirilecek. Tesis; su alma yapısından ters ozmoz (süzme) ve remineralizasyon ünitelerine, temiz su depolarından iletim hatlarına kadar kapsamlı bir teknik altyapıya sahip olacak.

Yeni tesisin tamamlanmasıyla yılda yaklaşık 20 Milyon metreküp içme ve kullanma suyu elde edilerek Bodrum’un artan nüfusu ve yoğun turizm hareketliliğine bağlı su ihtiyacı sürdürülebilir şekilde karşılanacak.

Kamu yararı kararı ve arazi kullanımı

Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki 157 bin 312 metrekarelik tarım alanının projede kullanılabilmesi için Bakanlıktan talep edilen Kamu Yararı Kararına verilen "Olur" ile stratejik adım atıldı. Tesis, gelişmiş arıtma teknolojileriyle yüksek kalite standartlarında, sağlıklı ve güvenli içme suyu üretimini hedefliyor.

Bodrum’un su geleceği ve belediye açıklaması

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, arıtılan suyun Bodrum şebekelerine dahil edilmesiyle önemli bir kaynağın sağlanacağını belirtti ve şunları söyledi:

"Bodrum ilçemizin tüm mahallelerinin içme ve kullanma suyu sıkıntısına çözüm sağlamak amacıyla; MUSKİ tarafından 3 Milyar TL bütçe ayırıldı. Bodrum’un içme suyu ve kanalizasyon altyapısını çağın gerekliliklerine uygun hale getirmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Mevcut şebekelerin yenilenmesi, kayıp-kaçak oranlarının azaltılması ve sürdürülebilir su yönetimi projelerimizin temelini oluşturuyor. Bodrum’un altyapı ve su sorunlarını yakından takip ediyor, tüm imkânların seferber edilmesi yönünde güçlü bir irade ortaya koyuyoruz. Gerek arıtma tesislerine yönelik yatırımlarda gerekse yeni su kaynaklarının oluşturulmasında ciddi projeler yürütüyoruz. Amacımız Bodrum’un derdini kalıcı olarak çözmek. Bu doğrultuda hem kısa vadeli hem de uzun vadeli projeler hayata geçiriyoruz. İçme suyu hatlarının yenilenmesi, yeni terfi merkezleri ve depoların yapımı ile modern arıtma tesisleri çalışmalarımızın başında geliyor. Aynı zamanda atık su arıtma tesislerinin kapasitesini artırıyor, çevreyi koruyan ve suyun yeniden kullanımına imkân tanıyan sistemler üzerinde çalışıyoruz. Yeni su kaynaklarını devreye almak için de teknik ve bilimsel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bodrum’un su geleceğini güvence altına almak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edecek, Bodrum’u susuzluğa teslim etmeden tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu projelerden en önemlilerinden biri de "Ekinanbarı Kaynağından İçme ve Kullanma Suyu Temini" (tuzlu su arıtma) projesinin gerçekleşebilmesi için, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan "Olur" çıkması konusunda Sayın Bakanımız Murat Kurum’a yürekten teşekkür ediyorum".

Sonuç olarak, Bakanlık onayıyla projede önemli bir engel aşılırken, MUSKİ’nin hayata geçireceği desalinasyon tesisi Bodrum’un uzun vadeli su güvenliğinde kritik bir rol oynayacak.

