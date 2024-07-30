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Gazprom'un 2023 İlk Yarısında Zarar Açıklaması

Gazprom, 2023 yılının ilk yarısında 480,6 milyar ruble zarar etti, ancak gelirlerde artış kaydetti.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 19:00
Gazprom'un 2023 İlk Yarısında Zarar Açıklaması

Gazprom'un Zarar Açıklaması

Rusya'nın önde gelen enerji kuruluşu Gazprom, 2023 yılının ilk altı ayında 480,6 milyar ruble (yaklaşık 5,5 milyar dolar) zarar ettiğini bildirdi.

Gelirlerde Artış, Ancak Zarar Devam Ediyor

Gazprom'un yayımladığı rapora göre, şirketin gelirleri, 2023'ün ilk yarısında önceki yıla oranla %6,7 artış göstererek 2,9 trilyon rubleye ulaştı.

Bu olumlu gelişmeye rağmen, Gazprom, mali yılın ilk yarısını 480,6 milyar ruble zararla kapatarak dikkat çekti.

Geçmiş Performans ve Zorluklar

2022 yılında 1,2 trilyon ruble net kar elde eden Gazprom, Avrupa'ya doğal gaz ihracatındaki azalma nedeniyle ciddi bir gelir kaybı yaşadı. Şirket, 2023 yılında da toplamda 629 milyar ruble zarar ile yılı sonlandırmayı bekliyor.

Stratejik Değişiklikler ve Yatırımlar

Özellikle Avrupa pazarında yaşanan sıkıntıları telafi etmek isteyen Gazprom, doğal gaz tedarikini artırmak amacıyla Çin ve iç piyasaya yöneliyor. Bu çerçevede, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımlarını da arttırma planları yapıyor.

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