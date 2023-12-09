Gelmeyecek denmişti, 500 TL'lik banknot için tarih verildi!

500 TL'lik banknota yeniden talep ortaya çıktı. Başkent Üniversitesi Uluslararası Bankacılık ve Finans Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, daha önce Merkez Bankası yönetiminin reddettiği 500 TL'lik banknot talebini yineledi. Babuşçu, neden 500 TL'lik ve 1000 TL'lik banknotların arka arkaya basılması gerektiğini anlattı ve 500 TL'lik banknotun çıkacağı tarihini de verdi.

Sözcü TV'de canlı yayında konuşan Prof. Dr. Şenol Babuşçu, şunları söyledi:





Siz 500 liralık banknot olacak dediniz, bu iddia geçtiğimiz yıl Merkez Bankası tarafından yalanlanmıştı. O zamanın Merkez Bankası başkanı bile itiraz etti. Bugün Gaye Hanım'ın imzasıyla 200 liralık banknotlar basılıyor. Hala yerinizde duruyor musunuz? Bu banknotları yakında görebilecek miyiz? “500 liralık basılacak mı?” sözleriyle yönlendirildi.

İDDİA: “500 TL'LİK BANKNOTLAR YEREL SEÇİMDEN SONRA 3 AY İÇERİSİNDE DÜZENLENECEK”

Prof. Dr. Şenol Babuşçu, konuyla ilgili iddiasını yineleyerek, “O dönemde banknotun hazırlıkları yapılıyordu ama seçim nedeniyle basımı ertelenmişti. Bu iş seçim sonrasına kaldı. Tabii genel seçimlerden sonra yerel seçimler de var. Yerel seçimlerden sonra hep aynı açıklamayı yapıyorum. Öyleyse önümüzdeki Nisan, Mayıs ve Haziran... Yerel seçimlerden sonraki üç ayda 500 ve 1000 TL'lik banknotlar çıkacağını düşünüyorum." şeklinde bir iddiada bulundu.

500 TL BANKNOT NEDEN ÇIKARILACAK?

Prof. Dr. Babuşçu'nun söz konusu iddiası üzerine yöneltilen “200 liralık banknot mevcut, 500 liralık banknot basıldığı zaman bu ne demek olacak?” şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

“Şu anda uluslararası uygulamaya göre piyasada 6 banknot var. Ayrıca bizim de 6 adet banknotumuz var. 5, 10, 20, 50, 100. 200 TL... 200 TL'lik banknot, 14 yıl önce 1 Ocak 2009'da tedavüle çıkmıştı. 14 yıl önce piyasaya çıktığında 200 TL banknotla 130 dolara satın alınabiliyordu. Bugün 7 dolar alamazsınız. Bunu diğer faktörlerle de karşılaştırabiliriz. O dönemde önemli miktarda akaryakıt alınırken, bugün 5 litreye yakın akaryakıt almak mümkün değil. 200 liralık banknotların ilk tirajında ​​80 litre akaryakıt alındı.

“200 TL BANKNOTLARIN HACMİ YAKLAŞIK YÜZDE 60’A ULAŞTI”

Uluslararası uygulamada şöyle bir gelenek var: 6 banknot olacak dedim. 6 banknot arasından en yüksek rakama sahip olan banknot yani ülkemizde 200 TL olan oran %50'yi aşarsa toplam program sayısında yeni banknotun gündeme alınması gerekmektedir. Şu anda 200 liralık banknotlarıın aslında toplam banknotlar içindeki payı yüzde 60'a yakın. Bu nedenle uluslararası uygulamalara uygun olarak yayınlanması gerekmektedir. Bir gelenek daha var: Uluslararası uygulama, en büyük iki banknotta oplam banknotlar içindeki payının yüzde 90'ı aşması durumunda yeni banknotun büyük banknot olarak basılması gerektiğini öngörüyor. Yani 200 ve 100 liralık banknotların toplamı 90'ı geçerse yeni banknot basılması gerekiyor."