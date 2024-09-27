Genç Girişimcilere Gelir Vergisi İstisnası 230 Bin Liraya Yükseldi

Gelir Vergisi İstisnasında Önemli Artış

Hazine ve Maliye Bakanlığı, genç girişimcilere sağlanan gelir vergisi kazanç istisnasını 230 bin liraya yükseltti. Bu düzenleme, ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen ve 29 yaşını doldurmamış mükellefler için geçerlidir.

Yeni Tebliğin Yürürlüğe Girmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili tebliğ ile genç girişimcilerin kazançlarına yönelik sağlanan istisna tutarı, gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutar üzerinden belirlenmiştir.

2024 Yılı İçin Belirlenen İstisna Tutarı

2023 takvim yılından itibaren geçerli olmak üzere yapılan düzenleme ile genç girişimcilerin gelir vergisi istisna tutarı 75 bin lira iken, 2024 yılı için 230 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu artış, her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak, mükelleflerin günün şartlarına göre hak sahipliğini devam ettirmesi hedeflenmektedir.

Basit Usule Tabi Mükelleflere Yönelik Düzenleme

Ek olarak, basit usule tabi olan ve genç girişimci statüsünde yer alan mükelleflerden, gerçek usulde vergilemeye geçenlerin kalan süre zarfında kazanç istisnasından yararlanabilmeleri için yeni bir düzenleme de hayata geçirildi.

Bu değişiklikler, genç girişimcilerin ve ekonominin canlanmasına yönelik önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir.