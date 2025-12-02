Germencik'te 400 kW GES tamamlandı: Yılda 3 milyon TL tasarruf

Germencik'te 400 kW Güneş Enerji Santrali tamamlandı
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediyenin enerji giderlerini sıfırlayacak 400 kW Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin tamamlandığını duyurdu. Başkan Zencirci, projenin devreye alınmasıyla birlikte belediye bütçesine yıllık 3 milyon TL tasarruf sağlayacaklarını belirtti.
Son imza bekleniyor
Başkan Zencirci, santralın faaliyete geçmesi için yalnızca Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın uygunluk imzasının kaldığını söyledi. Zencirci, "Yılda 3 milyon TL tasarruf sağlayacağız, son imza sonrası santral hemen devreye girecek" diye konuştu.
Projenin hayata geçirilmesiyle belediyenin enerji harcamalarının sıfırlanacağını ve sağlanacak tasarrufun doğrudan belediye bütçesine aktarılacağını vurgulayan Zencirci, ilçenin gelişimi ve sürdürülebilir enerji vizyonuna yaptığı katkının altını çizdi.
Germencik’in vizyonuna katkı
Zencirci açıklamasında şunları kaydetti: "Büyük bir gururla duyuruyorum ki, Germencik Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz 400 kW Güneş Enerji Santrali (GES) Projemiz tamamlanmıştır. Bu çevreci ve akılcı proje, belediyemizin enerji harcamalarını sıfırlayarak, yılda 3 milyon TL'lik bir kaynağı doğrudan belediyemizin kasasına kazandıracaktır. Biz, Germencik Belediyesi olarak, ilçemizi gelişimiyle, vizyonuyla ve üreten kimliğiyle tanınan, örnek gösterilen bir ilçe yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz".
