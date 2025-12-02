Germencik'te 400 kW GES tamamlandı: Yılda 3 milyon TL tasarruf

Germencik Belediyesi 400 kW GES projesini tamamladı; yılda 3 milyon TL tasarrufla enerji giderleri sıfırlanacak, Aydın Büyükşehir'in son imzası bekleniyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:58
Germencik'te 400 kW GES tamamlandı: Yılda 3 milyon TL tasarruf

Germencik'te 400 kW Güneş Enerji Santrali tamamlandı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediyenin enerji giderlerini sıfırlayacak 400 kW Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin tamamlandığını duyurdu. Başkan Zencirci, projenin devreye alınmasıyla birlikte belediye bütçesine yıllık 3 milyon TL tasarruf sağlayacaklarını belirtti.

Son imza bekleniyor

Başkan Zencirci, santralın faaliyete geçmesi için yalnızca Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın uygunluk imzasının kaldığını söyledi. Zencirci, "Yılda 3 milyon TL tasarruf sağlayacağız, son imza sonrası santral hemen devreye girecek" diye konuştu.

Projenin hayata geçirilmesiyle belediyenin enerji harcamalarının sıfırlanacağını ve sağlanacak tasarrufun doğrudan belediye bütçesine aktarılacağını vurgulayan Zencirci, ilçenin gelişimi ve sürdürülebilir enerji vizyonuna yaptığı katkının altını çizdi.

Germencik’in vizyonuna katkı

Zencirci açıklamasında şunları kaydetti: "Büyük bir gururla duyuruyorum ki, Germencik Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz 400 kW Güneş Enerji Santrali (GES) Projemiz tamamlanmıştır. Bu çevreci ve akılcı proje, belediyemizin enerji harcamalarını sıfırlayarak, yılda 3 milyon TL’lik bir kaynağı doğrudan belediyemizin kasasına kazandıracaktır. Biz, Germencik Belediyesi olarak, ilçemizi gelişimiyle, vizyonuyla ve üreten kimliğiyle tanınan, örnek gösterilen bir ilçe yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz".

Zencirci'nin açıklamaları, Germencik'in sürdürülebilir enerji yatırımlarını artırma hedefiyle örtüşüyor ve projenin kısa sürede yerel hizmetlere olumlu katkı sunması bekleniyor.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, BELEDİYENİN ENERJİ GİDERLERİNİ SIFIRLAYACAK GÜNEŞ...

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, BELEDİYENİN ENERJİ GİDERLERİNİ SIFIRLAYACAK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ’NİN HAZIR OLDUĞUNU BELİRTEREK, "YILDA 3 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ, SON İMZA SONRASI SANTRAL HEMEN DEVREYE GİRECEK" DEDİ.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, BELEDİYENİN ENERJİ GİDERLERİNİ SIFIRLAYACAK GÜNEŞ...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'de Tohum Bayilerinde Sertifikalı Tohum Denetimi
2
Menteşe Belediyesi'nden Yağmur Suyu Hasadı: Aylık 300 Ton Su Tasarrufu
3
Tekirdağ'da 70 Futbol Sahası Büyüklüğünde Sera Naylonu Üreticilere Dağıtıldı
4
Beypazarı'nda Mor Lahana Hasadı Sürüyor: Son Ürünler Tarladan Ankara'ya
5
Türkiye İMSAD’dan 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 26. Yılında Anma ve Uyarı
6
Almanya'da 2024'te Şirket Kurma Sayısı Artış Gösterdi
7
Faizle uğraşmak istemeyene dev hizmet! Yapı Kredi faizsiz nakit avans kampanyasına start verdi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde