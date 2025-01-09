Giresun'da 2024'te 942 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleşti

Giresun'dan 942 Milyon Dolarlık İhracat Başarısı

Giresun, 2024 yılında gerçekleştirdiği 942 milyon dolar ihracat ile tarihi bir başarıya imza attı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla 237 milyon dolar daha fazla ve yüzde 33 oranında bir artışı temsil ediyor.

Giresun, İhracatta 33. Sırada

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan iller bazında ihracat istatistiklerini değerlendirerek, Giresun'un Türkiye'deki 81 il arasında en büyük 33. ihracatçı il konumuna yükseldiğini belirtti. 2024 itibarıyla Giresun'un ihracatı 1 milyar dolar sınırına yaklaşırken, komşu iller Trabzon 866 milyon dolar ve Ordu 731 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Fındık İhracatı Öne Çıkıyor

Bölük, Giresun'un ihracatının önemli bir kısmının fındık ihracatından kaynaklandığını vurguladı. Ticaret Bakanlığı'nın ürün bazında ihraç verilerini henüz açıklamamış olmasına rağmen, Giresun'un fındık üretimi ile Türkiye'nin ihracatına yaptığı katkı göz ardı edilmemeli.

Gelecek İçin Umut Verici Politika Önerileri

Bölük, Türk fındığında sağlam bir siyasi çizgi belirlenmesi ve bu politikanın hayata geçirilmesi ile fındıktan elde edilen gelirin daha da artacağını ifade etti. Bu durum, Giresun'un ihracat potansiyelini artırarak, ihracat şehri olma yolunda önemli bir adım oluşturacak.