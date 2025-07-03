Giresunlu Kadın Girişimci KOSGEB Desteğiyle Fındık İşleme Tesisi Kurdu

Giresun'da Fındık İşleme Tesisi Kurdu

Giresun'da girişimci Aysun Gündoğdu, KOSGEB'in Genç Girişimci Desteği sayesinde kurduğu tesiste fındıktan çeşitli ürünler imal ediyor. Gündoğdu, 4 yıl önce faaliyete geçirdiği bu tesisle ekonomiye önemli katkılarda bulunuyor.

Ticaret Hayaline KOSGEB Desteğiyle Adım Attı

Bulancak Halk Eğitimi Merkezi'nde seramik alanında usta öğretici olarak görev yapan Gündoğdu, 5 yıl önce kendi işini kurma hayalini gerçekleştirmek için işinden ayrıldı. KOSGEB'in genç girişimcilere sağladığı desteklerden yararlanmak amacıyla başvuran Gündoğdu, çeşitli eğitimler aldı ve geçen zaman içinde hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Katma Değerli Ürünler Üretiyor

Yardımcı ekipman desteğiyle 60 metrekarelik iş yerini tesis haline dönüştüren Gündoğdu, fındık kırma ve paketlemenin yanı sıra fındık ezmesi, çikolata ve krokan gibi katma değeri yüksek ürünler imalat ediyor. Aysun Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kırma ve kavurma alanında sezonluk olarak çalışıyorum. Fındığın katma değerli ürün haline dönüştürülmesi benim için çok kıymetli" dedi.

Fındık Mamulleriyle Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Usta öğreticiliğin yanı sıra sipariş üzerine evde tarhana ve makarna gibi çeşitli yiyecekler de hazırlayıp satış yapan Gündoğdu, fındık işleme tesisinin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. "Kendi işimi, sevdiğim bir işi yapıyorum. Fındığın memleketindeyim. Fındığı biliyoruz. Ürünleri Giresun başta olmak üzere yurt içine pazarlıyorum" diyen Gündoğdu, kadın girişimci olarak şu anda bir kadına istihdam sağladığını ve daha fazla kadın çalıştırmayı amaçladığını belirtti.

Gelecek Hedefleri ve İhracat Planları

Aysun Gündoğdu, iş yerini daha da büyütmeyi ve yurt dışına açılmayı hedefliyor. Fındık ve mamullerinin ihraç edilmesi için önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Gündoğdu, "Çeşitlerimizi artırarak daha fazla istihdam sağlamayı amaçlıyorum" dedi.

Giresun'da girişimci Aysun Gündoğdu, KOSGEB'in Genç Girişimci Desteği sayesinde kurduğu tesiste fındıktan çeşitli ürünler imal ediyor.

Giresun'da girişimci Aysun Gündoğdu, KOSGEB'in Genç Girişimci Desteği sayesinde kurduğu tesiste fındıktan çeşitli ürünler imal ediyor.