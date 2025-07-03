DOLAR
39,86 -0,2%
EURO
47,02 0,22%
ALTIN
4.290,92 0,08%
BITCOIN
4.371.029,8 -0,39%

Giresunlu Kadın Girişimci KOSGEB Desteğiyle Fındık İşleme Tesisi Kurdu

Aysun Gündoğdu, KOSGEB desteğiyle kurduğu fındık işleme tesisinde katma değerli ürünler üreterek ekonomiye katkıda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 11:21
Giresunlu Kadın Girişimci KOSGEB Desteğiyle Fındık İşleme Tesisi Kurdu

Giresun'da Fındık İşleme Tesisi Kurdu

Giresun'da girişimci Aysun Gündoğdu, KOSGEB'in Genç Girişimci Desteği sayesinde kurduğu tesiste fındıktan çeşitli ürünler imal ediyor. Gündoğdu, 4 yıl önce faaliyete geçirdiği bu tesisle ekonomiye önemli katkılarda bulunuyor.

Ticaret Hayaline KOSGEB Desteğiyle Adım Attı

Bulancak Halk Eğitimi Merkezi'nde seramik alanında usta öğretici olarak görev yapan Gündoğdu, 5 yıl önce kendi işini kurma hayalini gerçekleştirmek için işinden ayrıldı. KOSGEB'in genç girişimcilere sağladığı desteklerden yararlanmak amacıyla başvuran Gündoğdu, çeşitli eğitimler aldı ve geçen zaman içinde hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Katma Değerli Ürünler Üretiyor

Yardımcı ekipman desteğiyle 60 metrekarelik iş yerini tesis haline dönüştüren Gündoğdu, fındık kırma ve paketlemenin yanı sıra fındık ezmesi, çikolata ve krokan gibi katma değeri yüksek ürünler imalat ediyor. Aysun Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kırma ve kavurma alanında sezonluk olarak çalışıyorum. Fındığın katma değerli ürün haline dönüştürülmesi benim için çok kıymetli" dedi.

Fındık Mamulleriyle Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Usta öğreticiliğin yanı sıra sipariş üzerine evde tarhana ve makarna gibi çeşitli yiyecekler de hazırlayıp satış yapan Gündoğdu, fındık işleme tesisinin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. "Kendi işimi, sevdiğim bir işi yapıyorum. Fındığın memleketindeyim. Fındığı biliyoruz. Ürünleri Giresun başta olmak üzere yurt içine pazarlıyorum" diyen Gündoğdu, kadın girişimci olarak şu anda bir kadına istihdam sağladığını ve daha fazla kadın çalıştırmayı amaçladığını belirtti.

Gelecek Hedefleri ve İhracat Planları

Aysun Gündoğdu, iş yerini daha da büyütmeyi ve yurt dışına açılmayı hedefliyor. Fındık ve mamullerinin ihraç edilmesi için önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Gündoğdu, "Çeşitlerimizi artırarak daha fazla istihdam sağlamayı amaçlıyorum" dedi.

Giresun'da girişimci Aysun Gündoğdu, KOSGEB'in Genç Girişimci Desteği sayesinde kurduğu tesiste...

Giresun'da girişimci Aysun Gündoğdu, KOSGEB'in Genç Girişimci Desteği sayesinde kurduğu tesiste fındıktan çeşitli ürünler imal ediyor.

Giresun'da girişimci Aysun Gündoğdu, KOSGEB'in Genç Girişimci Desteği sayesinde kurduğu tesiste...

Giresun'da girişimci Aysun Gündoğdu, KOSGEB'in Genç Girişimci Desteği sayesinde kurduğu tesiste fındıktan çeşitli ürünler imal ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AJet Yolcularına Miles&Smiles Ayrıcalığı: Mil Puan Kazanımı Sağlandı
2
Isparta Yaylalarında Çilek Hasadı Başladı
3
Çalışma Hayatına Yön Verecek Kanun Teklifi TBMM'de Görüşülmeye Başladı
4
ETTIC Başkanı Slevogt'tan AB'ye Türkiye ile Ticaret ve Yatırım Çağrısı
5
Karakaya Barajı'nda Yenilenen Türbin Çarkı ile Verimlilik Artıyor
6
Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem: Faturalar gelire göre kesilecek
7
Evine su faturası gelenler dikkat! O tarihten sonra faturalar yüzde 25 düşecek

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Memur ve Emekliye Temmuz Zammı: Yeni Maaşlar Açıklandı

Temmuz Zam Fırtınası: ÖTV Artışı Cebinizi Yakacak!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!