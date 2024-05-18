Gözler Merkez Bankası’nda: Perşembe günü PPK faiz kararını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 23 Mayıs Perşembe günü toplanacak. Başkan Fatih Karahan başkanlığında toplanacak olan kurul, faiz kararını kamuoyu ile paylaşacak. Bir önceki toplantı sonrasında faizin sabit tutularak, yüzde 50 olarak açıklanmıştı. Yeni faiz kararında bir değişim olup olmayacağı merak ediliyor.

Geçen ay yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, faiz yüzde 50 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Ekonomistler ve piyasa katılımcıları, bu toplantı sonrasında da faizin sabit bırakılmasını öngörüyor. Diğer yandan yılsonu faiz beklentisi ise anketlere yüzde 45 olarak yansıdı.

23 Mayıs’ta yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında, faiz kararının saat 14.00’da açıklanması bekleniyor.