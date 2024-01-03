Gram altın almak için son şans! İslam Memiş rekor için ilk kez bu kadar net konuştu!

Altın ve döviz piyasaları üzerinde hareketlilik devam ederken İslam Memiş gram altın için uyarılarda bulundu. Yatırımcıların ilgisini çekecek açıklamalar yapan Memiş, gram altının geleceği noktayı duyurdu.

Gram altın almak için son şans! İslam Memiş rekor için ilk kez bu kadar net konuştu!
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Yatırım aracı olarak kullanlan gram altında son durum takip edilirken yeni yılla beraber geleceği nokta merak konusu oldu. Analist, yatırımcılara hitap ederken belirli seviyenin altında düşmeyeceği belirtilerek gram altın hakkında bilgileri verdi.

İslam Memiş, Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününde 7800 puana kadar problem olmadığına değinirken 8000 puan üzerine atması tahmin ediliyor. 8050 direncin takibinde kısa vadeli yatırım yapanlar nakit sıkışıklığı durumunda piyasaya girerek orta ve uzun vadede kazanmaya devam edeceklerini belirtti. Yeni yılla beraber beklentiler devam ederken dolar TL kuru 29 üzerine geldi. Yukarı yönlü devam eden ataklar üzerine dolar endeksindeki toparlanma pariteyi pozitif olarak destek verdi.

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Memiş, yatırımcılara seslenerek gram altının belirli bir seviyenin altına düşmeyeceğini ve bu durum üzerinden değerlendirme yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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