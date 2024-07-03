Gram altın fiyatları yerle yeksan oldu! Bu rakamı gören soluğu kuyumcuda alacak!

Bugün başlayan işlem gününde altın fiyatları sabah saatlerinde belirlenen rakamlarla yatırımcılarıyla buluştu. Kapalıçarşı'da gram altın 2.493 TL, çeyrek altın ise 4.047 TL olarak işlem görmeye başladı. Yarım altın 8.085 TL, tam altın ise 16.121 TL'den alıcı buldu.

Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüş sonrasında altın fiyatları için uzmanlar, bu haftayı "alım fırsatı" olarak değerlendiriyor. ABD'den gelecek verilerin piyasalar üzerindeki etkisi ise yakından takip ediliyor.

Özellikle temmuz ayının 15'inden sonra altın fiyatlarında yeni bir yükseliş trendi bekleniyor. Uzmanlar, gram altın için 2.700 TL'nin hedef olarak görüldüğünü belirtiyorlar.





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