Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gram altın fiyatları yerle yeksan oldu! Bu rakamı gören soluğu kuyumcuda alacak!

Altın yatırımcıları, dikkat! İşte dikkat etmeniz gerekenler...  

Yayın Tarihi: 03.07.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 14:18
Gram altın fiyatları yerle yeksan oldu! Bu rakamı gören soluğu kuyumcuda alacak!

Bugün başlayan işlem gününde altın fiyatları sabah saatlerinde belirlenen rakamlarla yatırımcılarıyla buluştu. Kapalıçarşı'da gram altın 2.493 TL, çeyrek altın ise 4.047 TL olarak işlem görmeye başladı. Yarım altın 8.085 TL, tam altın ise 16.121 TL'den alıcı buldu.

Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüş sonrasında altın fiyatları için uzmanlar, bu haftayı "alım fırsatı" olarak değerlendiriyor. ABD'den gelecek verilerin piyasalar üzerindeki etkisi ise yakından takip ediliyor.

Özellikle temmuz ayının 15'inden sonra altın fiyatlarında yeni bir yükseliş trendi bekleniyor. Uzmanlar, gram altın için 2.700 TL'nin hedef olarak görüldüğünü belirtiyorlar.

altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki güncel durumu ve piyasa beklentilerini takip etmek için güncel haberleri takip etmeye devam edebilirsiniz.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

İLGİLİ HABERLER

Belediye KPSS'siz personel alıyor! Koku hassasiyeti olmayanları işe alacaklar

Acil nakit arayan o bankaya koşuyor! Bugüne özel 30.000 TL anında onaylı kredi teklifi!

Emeklilere sabah şekeri gibi ödeme müjdesi! Cumhurbaşkanı 18.700 TL ek ödemeye onay verdi

Altın, dolar, bitcoin yatırımı yapana soğuk duş! İslam Memiş son tarihi verdi: Yer yerinden oynayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Gram altın fiyatları yerle yeksan oldu! Bu rakamı gören soluğu kuyumcuda alacak!

Acil nakit arayan o bankaya koşuyor! Bugüne özel 30.000 TL anında onaylı kredi teklifi!

Memura emekliye talih kuşu kondu! En düşük maaş yıllar sonra oh çektirecek!

Altın, dolar, bitcoin yatırımı yapana soğuk duş! İslam Memiş son tarihi verdi: Yer yerinden oynayacak

Akbank destek musluğunu açtı! Kimliğiyle başvurana 15.000 TL nakit para yatıracak!

Bu bankalar hiç faiz almıyor! Trink 30.000 TL nakit para için bir başvuru yeter

Emeklilere sabah şekeri gibi ödeme müjdesi! Cumhurbaşkanı 18.700 TL ek ödemeye onay verdi

En az okur yazar olan personel alımı yapılacağı duyuruldu! Başvuru için son 3 gün

Pirinç, bezelye, kaşar peyniri ve daha fazlası! Tarım Kredi Market aktüel ürünleri duyuruldu

Ziraat Bankası borçlarınızı kapatıyor! Tek başvuruya tek seferde 100.000 TL kredi çıkıyor

Belediye KPSS'siz personel alıyor! Koku hassasiyeti olmayanları işe alacaklar

Opel o modelinde flaş indirim yaptı! Hemen gidene 78 bin TL birden indirim yapılacak