Gram altını olmayanlar üzülecek: 2700 TL için tarih verildi

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, altına ilişkin çok eleştirel değerlendirmede bulundu. Memiş, gram altının 2.700 lira olduğunu belirterek, "Altın borçlanmayın!" diyerek gram altının ne zaman rekor kıracağı konusunda uyardı ve duyurdu.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Kasım ayı faiz kararını Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. TCMB'den 250 baz puan faiz bekliyorum. Faiz kararının ardından döviz kurlarında, altın ve gümüş fiyatlarında bir miktar düşüş ve borsada yükseliş bekliyorum. Yani bu hafta döviz ve altın değil borsa değer kazanıyor.

ABD borsaları Perşembe günü Şükran Günü tatili nedeniyle kapalı. Bu nedenle bu haftanın sakin geçeceğini düşünüyorum. Bu hafta piyasada teknik olarak takip ettiğim gruplar:

BİST 100:

Geçen haftayı ise 7 bin 853 puanla tamamladı. Hedef 8 bin 150 puan.

Yükseliş eğiliminin bu hafta da devam etmesini bekliyorum. Ancak aşağıda teknik olarak boş alanlar var. 8 bin 150 puan seviyesini gördükten sonra destek seviyeleri için yeniden yorum yapmak gerekiyor.

DOLAR/TL KURU:

Geçen hafta 28,67 liraya tamamlandı.

Dolar endeksi (dxy) 107 seviyesinde olduğundan dedim ki: "Dolar bir yatırım aracı değildir. Hisse senedi yoluyla euro, sterlin veya altın ve gümüşe geçmek için güzel fırsatlar. "Dxy 103,7 'e düştüğünde EUR/USD 1,09 kazandı. Uyarıyı zamanında dikkate alanlar iyi bir karar verdi, USD/TL döviz haritamız aynı kaldı. 29,70 lirada son buldu ve 202 'te 5 liraya ulaştı. Döviz ticareti yapanların buna göre karar vermesi gerekiyor.

EUR/USD PARİTESİ:

Geçen hafta 1,09 seviyesinde kapandı. 1.08'e geri dönmek mümkün.

Hedefimiz 202 yılına kadar 1,12-1,15 seviyesi.

ALTIN ONS (XAU/USD):

1.980 dolardan kapandı. Kârlı satışlar gelmeli.

1.960 dolar seviyesini ilk destek seviyesi olarak görüyorum.

Eğilim artıyor. 202 'te 2.000 doların altını görmek zor. "Satın alma-sorma" fiyat aralığı 1.960 ila 1.900 dolar arasındadır.

GRAM ALTIN:

Fiziki tarafta ise 1.875 liraya ulaştı.

1.850-1.875 lira aralığını takip ediyorum. Bu hafta başka bir satın alma fırsatı sunuyor.

1.850 liradan 2 bin liraya kadar bir yolculuğa hazır olun. 2024 'teki ilk hedefim 2.500 lira, ardından 2.700 lira.

Altın ödünç almayın! Dolara karşı herhangi bir şey satın almaktan korkmuyorum (altın, gümüş, euro, pound, btc). Sepete koyup bekleyecektim.