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Gün Ortasında Piyasa Durumu

İstanbul'da döviz ve borsa verileri gün ortasında yükselişte.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 13:20
Gün Ortasında Piyasa Durumu

Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasada dolar, 34,3630 liradan, avro ise 37,0400 liradan işlem görmektedir.

BIST 100 Endeksindeki Gelişmeler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,88 artış göstererek 9.114,59 puana yükselmiştir. Önceki gün 8.946,13 puandan kapanan endeks, bugün 8.939,40 puandan başlamış ve saat 13.00 itibarıyla 168,45 puanlık bir artış yaşamıştır.

Gün İçindeki Değer Hareketleri

Endeks, gün içinde en düşük 8.927,94 ve en yüksek 9.148,04 puanı görmüştür. Ayrıca, teknoloji endeksi yüzde 2,6, hizmetler endeksi yüzde 1,5, mali endeks yüzde 2,6 ve sanayi endeksi yüzde 1,04 değer kazanmıştır.

Hisse Senetleri ve İşlem verileri

BIST 100 endeksinde işlem gören hisselerden 89'u değer kazanırken, 8'i değer kaybetmiştir. En çok işlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ve Turkcell bulunmaktadır.

Dünya Piyasalarındaki Durum

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,6 düşüşle 2.690 dolara ulaşırken, Londra Brent tipi ham petrolün varili %1 azalışla 74,5 dolardan işlem görmektedir.

Gün 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi ise 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 152,30 seviyelerinde yer almaktadır.

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