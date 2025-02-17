Gün Ortasında Piyasa Durumu: Dolar 36,23 TL, BIST 100 Endeksi Düşüşte

İstanbul'da dolar 36,23 TL, avro 37,98 TL. BIST 100 endeksi %0,04 düşüşle 9.873,45 puana geriledi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:25
Gün Ortasında Piyasa Durumu: Dolar 36,23 TL, BIST 100 Endeksi Düşüşte

Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasasında gün ortası itibarıyla dolar 36,2290 liradan, avro ise 37,9820 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,04 azalış göstererek 9.873,45 puana geriledi. Cuma günü 9.877,59 puandan kapanan endeks, haftaya 12,64 puan ve %0,13 artışla 9.890,23 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışına göre 4,14 puan ve %0,04 düşüş gösterdi.

Günün ilk yarısında endeks, en düşük 9.852,68 ve en yüksek 9.899,27 puanı gördü. Teknoloji endeksi %0,57, sanayi endeksi %0,22 ve mali endeks %0,08’lik artış sağlarken, hizmetler endeksi %0,18 oranında değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53’ü yükselirken, 43’ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik bulunuyor.

Uluslararası Piyasalarda Altın ve Petrol

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,6 artışla 2.903 dolara yükselmişken, Londra Brent tipi ham petrolün varili de %0,4 artışla 74,7 dolardan işlem görmekte.

Tahvil ve Bono Piyasasında Durum

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi %36,01, bileşik getirisi ise %39,25 olarak gerçekleşti.

Paritelerde Son Durum

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0480, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 151,8 seviyesinde bulunuyor.

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