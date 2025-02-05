Gün Ortasında Piyasalardaki Son Durum: Dolar ve BIST 100 Endeksi

İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasada dolar 35,9350 liradan, avro ise 37,4220 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Ne Durumda?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 azalarak 9.769,20 puana geriledi. Önceki gün 9.807,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 14,50 puan ve yüzde 0,15 yükselişle 9.821,60 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 37,91 puan azalarak 9.769,20 puana düştü. Günün ilk yarısında endeks, en düşük 9.765,62, en yüksek ise 9.841,70 puanı gördü.

Sektörlerdeki Değer Kaybı

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,44, sanayi endeksi yüzde 0,62, teknoloji endeksi yüzde 1,93 ve hizmetler endeksi de yüzde 0,42 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 16'sı değer kazanırken, 80'i değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri arasında ise Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Koç Holding yer aldı.

Kıymetli Madenler ve Tahviller

Bu arada, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.870 dolara yükseldi. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,43, bileşik getirisi ise yüzde 38,57 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası Piyasalardaki Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0400, sterlin/dolar paritesi 1,2520 ve dolar/yen paritesi 152,8 düzeyinde işlem görüyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 düşüşle 75,5 dolardan satılıyor.