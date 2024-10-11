Güncel Altın Fiyatları: Gram 2.915 Lira, Çeyrek 4.990 Lira

Altın Fiyatlarında Son Durum

Bugünün öncesinde, altının gram fiyatı 2.915 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4.990 liradan, Cumhuriyet altını 19.900 liradan satılmakta.

Yükseliş Trendinde Devam

Altının gram fiyatı, dünkü ons fiyatındaki artışın etkisiyle değer kazanmıştı ve günü 2.890 lira seviyesinde kapatmıştı. Bugün ise saat 09:30 itibarıyla gram altın, 2.915 liraya yükselmiş durumda.

Küresel Piyasalarda Hava Karışık

Altının ons fiyatı da 2.643 dolara ulaşarak 0,5 değer kazandı. ABD'den gelen enflasyon verilerinin beklentilerin üstünde olması ve bu durumun, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına dair endişelere yol açması piyasalarda dalgalanmaya neden oldu.

Piyasa analistleri, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi açıklanırken, yurt dışında da ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yanı sıra Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.660 dolar direnci, 2.600 dolar ise destek noktası olarak görülüyor.