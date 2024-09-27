Güneş Paneli İthalatında Yeni Dampinge Karşı Önlemler

Güneş Paneli İthalatında Dampinge Karşı Önlemler Alınıyor

Ticaret Bakanlığı, Malezya, Vietnam, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün gibi ülkelerden güneş panellerinin ithalatına yönelik önemli bir düzenleme yaptı. Bu kapsamda, "bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler (güneş paneli)" ithalatında, metrekare başına 25 dolarlık bir dampinge karşı önlem getirildi.

Bakanlığın yayımladığı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/30), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu düzenleme, özellikle Çin menşeli ürünlerin ithalatında uygulanmakta olan 20 ile 25 dolarlık dampinge karşı önlemin, Hırvatistan, Malezya, Tayland, Ürdün ve Vietnam kökenli ithalatlarla etkisiz hale geldiğini göstermektedir.

Ayrıca, Malezya merkezli Jinko Solar Technology Sdn. Bhd. ve Vietnam merkezli Vina Solar Technology Company Limited, JA Solar Vietnam Company Limited ve Trina Solar Energy Development Company Limited gibi belirli firmaların damper etkisini etkilemediği tespit edilmiştir. Bu durum, bu ülkelerdeki diğer firmalar ile Hırvatistan ve Ürdün'deki tüm firmalar için metrekare başına 25 dolarlık dampinge karşı önlemlerin uygulanmasını gündeme getiriyor.

Bakamlık ayrıca, malezya menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatına ilişkin yeni bir soruşturma başlattı. Söz konusu tebliğ kapsamındaki eşya için, Çin menşeli ithalatla ilgili mevcut dampinge karşı önlem oranında teminat getirilmesine karar verildi.