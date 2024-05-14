Günlük 75 TL ödeyen 30.000 TL'yi kapacak! O banka faizi dibe düşürdü

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GÜNLÜK 75 TL'YE 30 BİN TL KREDİ ÖDEMESİ

Nakit ihtiyacı artan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. En çok tercih edilen kamu bankalarından Ziraat Bankası tarafından yapılan son kampanyaya göre günlük 75 TL taksitle 30 bin TL kredi ödemesi yapılacak.





30 bin TL kredinin aylık taksit tutarı 2 bin 286 TL olacak. Banka müşterilerine yapılacak olan kredi ödemesi için başvurular bankanın şubelerine giderek ya da dijital kanallar aracılığıyla kolaylıkla yapılabilecek. Kredinin aylık faiz tutarı yüzde 5.34 oranında olurken vade süresi 36 ay olarak belirlendi.