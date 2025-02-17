Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Türkiye'nin Enerji Dengesi

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 836 bin 310 megavatsaat, tüketim ise 819 bin 177 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:00
Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: Türkiye'nin Enerji Dengesi

Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün, 836 bin 310 megavatsaat elektrik üretilirken, elektrik tüketimi ise 819 bin 177 megavatsaat olarak belirlendi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlandı.

Tüketim Zamanlaması

Günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi, 39 bin 652 megavatsaat ile saat 21.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 30 bin 799 megavatsaat ile 09.00'da kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Türkiye'nin elektrik üretiminde ithal kömür santralleri yüzde 26,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 26,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 11,2 ile linyit santralleri izledi.

İthalat ve İhracat Verileri

Dün yapılan elektrik ticaretinde Türkiye, 17 bin 248 megavatsaat elektrik ihraç ederken, sadece 69 megavatsaat elektrik ithal etti.

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