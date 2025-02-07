Habur Gümrük Kapısı'nda 370 Kilogram Uyuşturucu Operasyonu

Habur Gümrük Kapısı'nda Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Habur Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 370 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Bu etkileyici operasyon, gümrük güvenliğinde önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Operasyonun Detayları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu, gümrük sahasına giriş yapmaya çalışan şüpheli bir aracın takibe alındığı belirtildi.

X-ray kontrolü sırasında aracın dorsesinde şüpheli bir yoğunluk tespit edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramalar sonucunda, yasal yükün içerisine zulalanmış durumda 370 kilogram ağırlığında ve piyasa değerinin 2 milyon 176 bin TL olduğu belirlenen "captagon" isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Bu operasyon, uyuşturucu kaçakçılığına karşı verilen mücadelede kaydedilen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.