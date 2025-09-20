Haftalık Fon Performansı: Yatırım Fonları %3,14, BES %2,89 Değer Kazandı

Haftalık Fon Raporu: Yatırım Fonları %3,14, BES %2,89 Kazanç Sağladı

Bu hafta piyasalarda yatırım fonları ortalama %3,14, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise ortalama %2,89 değer kazandı. Fon kategorileri arasında en yüksek yükseliş yüzde 5,50 ile Hisse Senedi Fonlarında gerçekleşti; her iki grup içinde de gerileyen fon bulunmadı.

Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları — Haftalık Getiri: 3,14% — Kazandıran (Adet): 1819 — Kaybettiren (Adet): 60

Borsa Yatırım Fonları — Haftalık Getiri: 4,84% — Kazandıran (Adet): 22 — Kaybettiren (Adet): 3

Borçlanma Araçları Fonları — Haftalık Getiri: 1,11% — Kazandıran (Adet): 8 — Kaybettiren (Adet): 20

Fon Sepeti Fonları — Haftalık Getiri: 2,18% — Kazandıran (Adet): 8 — Kaybettiren (Adet): 40

Hisse Senedi Fonları — Haftalık Getiri: 5,50% — Kazandıran (Adet): 165 — Kaybettiren (Adet): 1

Karma ve Değişken Fonlar — Haftalık Getiri: 2,80% — Kazandıran (Adet): 15 — Kaybettiren (Adet): 52

Katılım Fonları — Haftalık Getiri: 1,75% — Kazandıran (Adet): 8 — Kaybettiren (Adet): 0

Kıymetli Maden Fonları — Haftalık Getiri: 1,83% — Kazandıran (Adet): 2 — Kaybettiren (Adet): 11

Para Piyasası Fonları — Haftalık Getiri: 0,79% — Kazandıran (Adet): 7 — Kaybettiren (Adet): 20

Serbest Fon — Haftalık Getiri: 3,32% — Kazandıran (Adet): 116 — Kaybettiren (Adet): 56

Haftalık Emeklilik (BES) Fonları

Emeklilik Fonları — Haftalık Getiri: 2,89% — Kazandıran (Adet): 396 — Kaybettiren (Adet): 396

Başlangıç Fonları — Haftalık Getiri: 0,83% — Kazandıran (Adet): 10 — Kaybettiren (Adet): 10

Borçlanma Araçları — Haftalık Getiri: 1,56% — Kazandıran (Adet): 44 — Kaybettiren (Adet): 44

Değişken — Haftalık Getiri: 3,34% — Kazandıran (Adet): 140 — Kaybettiren (Adet): 140

Devlet Katkısı — Haftalık Getiri: 3,61% — Kazandıran (Adet): 12 — Kaybettiren (Adet): 12

Endeks — Haftalık Getiri: 5,73% — Kazandıran (Adet): 5 — Kaybettiren (Adet): 5

Fon Sepeti Fonu — Haftalık Getiri: 2,57% — Kazandıran (Adet): 22 — Kaybettiren (Adet): 22

Hisse Senedi — Haftalık Getiri: 5,39% — Kazandıran (Adet): 35 — Kaybettiren (Adet): 35

Karma — Haftalık Getiri: 3,04% — Kazandıran (Adet): 9 — Kaybettiren (Adet): 9

Katılım — Haftalık Getiri: 2,70% — Kazandıran (Adet): 36 — Kaybettiren (Adet): 36

Kıymetli Madenler — Haftalık Getiri: 1,89% — Kazandıran (Adet): 16 — Kaybettiren (Adet): 16

OKS Katılım — Haftalık Getiri: 1,46% — Kazandıran (Adet): 24 — Kaybettiren (Adet): 24

OKS Standart — Haftalık Getiri: 2,36% — Kazandıran (Adet): 10 — Kaybettiren (Adet): 10

Para Piyasası — Haftalık Getiri: 0,84% — Kazandıran (Adet): 13 — Kaybettiren (Adet): 13

Standart — Haftalık Getiri: 2,92% — Kazandıran (Adet): 13 — Kaybettiren (Adet): 13

Yaşam Döngüsü/Hedef Fon — Haftalık Getiri: 2,70% — Kazandıran (Adet): 3 — Kaybettiren (Adet): 3

Not: Veriler kaynak metinde yer aldığı biçimiyle aktarılmıştır.