Haftalık Fon Performansı: Yatırım Fonları %3,14, BES %2,89 Değer Kazandı

Haftalık Fon Raporu: Yatırım Fonları %3,14, BES %2,89 Kazanç Sağladı
Bu hafta piyasalarda yatırım fonları ortalama %3,14, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise ortalama %2,89 değer kazandı. Fon kategorileri arasında en yüksek yükseliş yüzde 5,50 ile Hisse Senedi Fonlarında gerçekleşti; her iki grup içinde de gerileyen fon bulunmadı.
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları — Haftalık Getiri: 3,14% — Kazandıran (Adet): 1819 — Kaybettiren (Adet): 60
Borsa Yatırım Fonları — Haftalık Getiri: 4,84% — Kazandıran (Adet): 22 — Kaybettiren (Adet): 3
Borçlanma Araçları Fonları — Haftalık Getiri: 1,11% — Kazandıran (Adet): 8 — Kaybettiren (Adet): 20
Fon Sepeti Fonları — Haftalık Getiri: 2,18% — Kazandıran (Adet): 8 — Kaybettiren (Adet): 40
Hisse Senedi Fonları — Haftalık Getiri: 5,50% — Kazandıran (Adet): 165 — Kaybettiren (Adet): 1
Karma ve Değişken Fonlar — Haftalık Getiri: 2,80% — Kazandıran (Adet): 15 — Kaybettiren (Adet): 52
Katılım Fonları — Haftalık Getiri: 1,75% — Kazandıran (Adet): 8 — Kaybettiren (Adet): 0
Kıymetli Maden Fonları — Haftalık Getiri: 1,83% — Kazandıran (Adet): 2 — Kaybettiren (Adet): 11
Para Piyasası Fonları — Haftalık Getiri: 0,79% — Kazandıran (Adet): 7 — Kaybettiren (Adet): 20
Serbest Fon — Haftalık Getiri: 3,32% — Kazandıran (Adet): 116 — Kaybettiren (Adet): 56
Haftalık Emeklilik (BES) Fonları
Emeklilik Fonları — Haftalık Getiri: 2,89% — Kazandıran (Adet): 396 — Kaybettiren (Adet): 396
Başlangıç Fonları — Haftalık Getiri: 0,83% — Kazandıran (Adet): 10 — Kaybettiren (Adet): 10
Borçlanma Araçları — Haftalık Getiri: 1,56% — Kazandıran (Adet): 44 — Kaybettiren (Adet): 44
Değişken — Haftalık Getiri: 3,34% — Kazandıran (Adet): 140 — Kaybettiren (Adet): 140
Devlet Katkısı — Haftalık Getiri: 3,61% — Kazandıran (Adet): 12 — Kaybettiren (Adet): 12
Endeks — Haftalık Getiri: 5,73% — Kazandıran (Adet): 5 — Kaybettiren (Adet): 5
Fon Sepeti Fonu — Haftalık Getiri: 2,57% — Kazandıran (Adet): 22 — Kaybettiren (Adet): 22
Hisse Senedi — Haftalık Getiri: 5,39% — Kazandıran (Adet): 35 — Kaybettiren (Adet): 35
Karma — Haftalık Getiri: 3,04% — Kazandıran (Adet): 9 — Kaybettiren (Adet): 9
Katılım — Haftalık Getiri: 2,70% — Kazandıran (Adet): 36 — Kaybettiren (Adet): 36
Kıymetli Madenler — Haftalık Getiri: 1,89% — Kazandıran (Adet): 16 — Kaybettiren (Adet): 16
OKS Katılım — Haftalık Getiri: 1,46% — Kazandıran (Adet): 24 — Kaybettiren (Adet): 24
OKS Standart — Haftalık Getiri: 2,36% — Kazandıran (Adet): 10 — Kaybettiren (Adet): 10
Para Piyasası — Haftalık Getiri: 0,84% — Kazandıran (Adet): 13 — Kaybettiren (Adet): 13
Standart — Haftalık Getiri: 2,92% — Kazandıran (Adet): 13 — Kaybettiren (Adet): 13
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon — Haftalık Getiri: 2,70% — Kazandıran (Adet): 3 — Kaybettiren (Adet): 3
Not: Veriler kaynak metinde yer aldığı biçimiyle aktarılmıştır.