Haftalık Yatırım Fonları ve BES Analizi: Kıymetli Madenler Öne Çıktı

Bu Haftanın Yatırım Fonları Performansı
Geçtiğimiz hafta, yatırım fonları ortalama %0,49 değer kaybı yaşarken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ortalama %2,60 düştü.
Kıymetli Maden Fonları En Yüksek Artışta
Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi %5,83 ile Kıymetli Maden Fonları gösterirken, en çok değer kaybeden fon ise %6,87 ile Hisse Senedi Fonları oldu.
BES Fonlarında Dikkat Çeken Değişim
BES fonları içinde en fazla artış %0,76 ile Başlangıç Fonları'nda kaydedilirken, en büyük gerileme %8,76 ile Endeks fonunda gerçekleşti.
Fon Performansları ve İstatistikler
Haftalık yatırım ve BES fonlarının performansları aşağıda yer almaktadır:
|Fon Kategorisi
|Haftalık Getiri (%)
|Kazandıran (Adet)
|Kaybettiren (Adet)
|Yatırım Fonları
|-0,49
|105
|61
|Borsa Yatırım Fonları
|-5,01
|5
|18
|Borçlanma Araçları Fonları
|-0,19
|56
|22
|Fon Sepeti Fonları
|0,37
|43
|27
|Hisse Senedi Fonları
|-6,87
|11
|134
|Karma ve Değişken Fonlar
|-0,69
|68
|84
|Katılım Fonları
|1,46
|54
|10
|Kıymetli Maden Fonları
|5,83
|18
|0
|Para Piyasası Fonları
|0,71
|6
|0
|Serbest Fon
|0,02
|41
|33
Emeklilik Fonlarında Değişimler
Haftalık emeklilik fonları performansları ise şu şekilde:
|Fon Kategorisi
|Haftalık Getiri (%)
|Kazandıran (Adet)
|Kaybettiren (Adet)
|Emeklilik Fonları
|-2,60
|108
|275
|Başlangıç Fonları
|0,76
|1
|0
|Borçlanma Araçları
|-0,31
|23
|22
|Değişken
|-3,65
|18
|123
|Devlet Katkısı
|-7,24
|1
|2
|Endeks
|-8,76
|0
|4
|Fon Sepeti Fonu
|-1,70
|3
|13
|Hisse Senedi
|-7,50
|3
|2
|Karma
|-1,42
|4
|5
|Katılım
|-1,29
|5
|25
|Kıymetli Madenler
|5,75
|1
|40
|OKS Katılım
|-0,11
|1
|3
|OKS Standart
|-3,59
|0
|1
|Para Piyasası
|0,68
|1
|0
|Standart
|-4,58
|0
|1
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|-3,87
|0
|3