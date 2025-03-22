Haftalık Yatırım Fonları ve BES Analizi: Kıymetli Madenler Öne Çıktı

Bu Haftanın Yatırım Fonları Performansı

Geçtiğimiz hafta, yatırım fonları ortalama %0,49 değer kaybı yaşarken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ortalama %2,60 düştü.

Kıymetli Maden Fonları En Yüksek Artışta

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi %5,83 ile Kıymetli Maden Fonları gösterirken, en çok değer kaybeden fon ise %6,87 ile Hisse Senedi Fonları oldu.

BES Fonlarında Dikkat Çeken Değişim

BES fonları içinde en fazla artış %0,76 ile Başlangıç Fonları'nda kaydedilirken, en büyük gerileme %8,76 ile Endeks fonunda gerçekleşti.

Fon Performansları ve İstatistikler

Haftalık yatırım ve BES fonlarının performansları aşağıda yer almaktadır:

Fon Kategorisi Haftalık Getiri (%) Kazandıran (Adet) Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları -0,49 105 61 Borsa Yatırım Fonları -5,01 5 18 Borçlanma Araçları Fonları -0,19 56 22 Fon Sepeti Fonları 0,37 43 27 Hisse Senedi Fonları -6,87 11 134 Karma ve Değişken Fonlar -0,69 68 84 Katılım Fonları 1,46 54 10 Kıymetli Maden Fonları 5,83 18 0 Para Piyasası Fonları 0,71 6 0 Serbest Fon 0,02 41 33

Emeklilik Fonlarında Değişimler

Haftalık emeklilik fonları performansları ise şu şekilde: