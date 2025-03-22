Haftalık Yatırım Fonları ve BES Analizi: Kıymetli Madenler Öne Çıktı

Yatırım fonları ve BES fonlarında haftalık değer kayıpları yaşandı. Kıymetli madenler dikkat çekti, hisse senetleri geriledi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:05
Haftalık Yatırım Fonları ve BES Analizi: Kıymetli Madenler Öne Çıktı

Bu Haftanın Yatırım Fonları Performansı

Geçtiğimiz hafta, yatırım fonları ortalama %0,49 değer kaybı yaşarken, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ortalama %2,60 düştü.

Kıymetli Maden Fonları En Yüksek Artışta

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi %5,83 ile Kıymetli Maden Fonları gösterirken, en çok değer kaybeden fon ise %6,87 ile Hisse Senedi Fonları oldu.

BES Fonlarında Dikkat Çeken Değişim

BES fonları içinde en fazla artış %0,76 ile Başlangıç Fonları'nda kaydedilirken, en büyük gerileme %8,76 ile Endeks fonunda gerçekleşti.

Fon Performansları ve İstatistikler

Haftalık yatırım ve BES fonlarının performansları aşağıda yer almaktadır:

Fon Kategorisi Haftalık Getiri (%) Kazandıran (Adet) Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları -0,49 105 61
Borsa Yatırım Fonları -5,01 5 18
Borçlanma Araçları Fonları -0,19 56 22
Fon Sepeti Fonları 0,37 43 27
Hisse Senedi Fonları -6,87 11 134
Karma ve Değişken Fonlar -0,69 68 84
Katılım Fonları 1,46 54 10
Kıymetli Maden Fonları 5,83 18 0
Para Piyasası Fonları 0,71 6 0
Serbest Fon 0,02 41 33

Emeklilik Fonlarında Değişimler

Haftalık emeklilik fonları performansları ise şu şekilde:

Fon Kategorisi Haftalık Getiri (%) Kazandıran (Adet) Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları -2,60 108 275
Başlangıç Fonları 0,76 1 0
Borçlanma Araçları -0,31 23 22
Değişken -3,65 18 123
Devlet Katkısı -7,24 1 2
Endeks -8,76 0 4
Fon Sepeti Fonu -1,70 3 13
Hisse Senedi -7,50 3 2
Karma -1,42 4 5
Katılım -1,29 5 25
Kıymetli Madenler 5,75 1 40
OKS Katılım -0,11 1 3
OKS Standart -3,59 0 1
Para Piyasası 0,68 1 0
Standart -4,58 0 1
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -3,87 0 3

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