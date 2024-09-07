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Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı

Bu haftanın en fazla kaybettiren yatırım fonları arasında Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon öne çıktı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:09
Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı

Haftanın Yatırım Fonları Üzerine Gözlem

Yatırımcılar için haftanın en kazançlı ve kaybettiren fonlarını incelemek büyük önem taşıyor. Bu hafta, %16,56’lık düşüşle Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon kayıplarıyla dikkat çekti.

Yatırım Fonları Sıralaması

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 0,885822 -16,56
Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,08192 -7,79
Pusula Portföy Batı Serbest Fon 0,89677 -7,56
Pardus Portföy İkinci Serbest Fon 0,629248 -7,34
BV Portföy Kayra Serbest Fon 0,409158 -5,25
Nurol Portföy İkinci Serbest Fon 0,530588 -5,10
Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon 8,395691 -5,07
Yapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu 2,412222 -5,01
Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon 1,31858 -4,56
Fiba Portföy Fon Sepeti Serbest Fon 2,065071 -4,28

Emeklilik Fonlarında Durum

Emeklilik fonları arasında da kayıplar gözlemleniyor. Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, %3,62’lik düşüş oranıyla en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak sıralamada yer aldı.

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0,233929 -3,62
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0,035503 -2,24
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0,040434 -2,02
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 0,048717 -1,80
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 0,071182 -1,77

Yatırımcıların bu verileri göz önünde bulundurarak, stratejik yatırım kararları almaları bekleniyor.

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