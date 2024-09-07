Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı

Haftanın Yatırım Fonları Üzerine Gözlem
Yatırımcılar için haftanın en kazançlı ve kaybettiren fonlarını incelemek büyük önem taşıyor. Bu hafta, %16,56’lık düşüşle Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon kayıplarıyla dikkat çekti.
Yatırım Fonları Sıralaması
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|0,885822
|-16,56
|Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,08192
|-7,79
|Pusula Portföy Batı Serbest Fon
|0,89677
|-7,56
|Pardus Portföy İkinci Serbest Fon
|0,629248
|-7,34
|BV Portföy Kayra Serbest Fon
|0,409158
|-5,25
|Nurol Portföy İkinci Serbest Fon
|0,530588
|-5,10
|Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon
|8,395691
|-5,07
|Yapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu
|2,412222
|-5,01
|Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
|1,31858
|-4,56
|Fiba Portföy Fon Sepeti Serbest Fon
|2,065071
|-4,28
Emeklilik Fonlarında Durum
Emeklilik fonları arasında da kayıplar gözlemleniyor. Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, %3,62’lik düşüş oranıyla en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak sıralamada yer aldı.
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
|0,233929
|-3,62
|BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
|0,035503
|-2,24
|HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
|0,040434
|-2,02
|Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
|0,048717
|-1,80
|Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
|0,071182
|-1,77
Yatırımcıların bu verileri göz önünde bulundurarak, stratejik yatırım kararları almaları bekleniyor.