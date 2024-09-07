Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı

Haftanın Yatırım Fonları Üzerine Gözlem

Yatırımcılar için haftanın en kazançlı ve kaybettiren fonlarını incelemek büyük önem taşıyor. Bu hafta, %16,56’lık düşüşle Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon kayıplarıyla dikkat çekti.

Yatırım Fonları Sıralaması

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 0,885822 -16,56 Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,08192 -7,79 Pusula Portföy Batı Serbest Fon 0,89677 -7,56 Pardus Portföy İkinci Serbest Fon 0,629248 -7,34 BV Portföy Kayra Serbest Fon 0,409158 -5,25 Nurol Portföy İkinci Serbest Fon 0,530588 -5,10 Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon 8,395691 -5,07 Yapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu 2,412222 -5,01 Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon 1,31858 -4,56 Fiba Portföy Fon Sepeti Serbest Fon 2,065071 -4,28

Emeklilik Fonlarında Durum

Emeklilik fonları arasında da kayıplar gözlemleniyor. Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, %3,62’lik düşüş oranıyla en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak sıralamada yer aldı.

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0,233929 -3,62 BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0,035503 -2,24 HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 0,040434 -2,02 Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 0,048717 -1,80 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 0,071182 -1,77

Yatırımcıların bu verileri göz önünde bulundurarak, stratejik yatırım kararları almaları bekleniyor.