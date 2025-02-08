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Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı

Geçtiğimiz hafta yatırım fonlarında en büyük kaybı yaşayan fonlar ve detaylı listeleri burada.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:04
Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları Açıklandı

Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırımcılar için geçtiğimiz hafta zorlu geçti. İnveo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon, %30,05 oranıyla en çok kaybettiren yatırım fonu oldu. İkinci sırada ise Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, %18,29’luk bir düşüşle dikkat çekti.

Yatırım Fonları Arasında Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON0,93175-30,05
PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON3,376292-18,29
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON1,105248-11,19
ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON1,806061-9,56
DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON35,171122-9,31
ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON0,761415-8,84
DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON3,624889-8,36
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON0,502105-8,31
NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON3,092472-7,99
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON1,064521-7,08

Emeklilik Fonlarında Durum

Geçen hafta emeklilik yatırımları da aynı şekilde olumsuz bir seyir izledi. En fazla kaybı yaşayan emeklilik fonu olarak Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu %4,14 oranında geriledi.

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,764226-4,14
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,426304-3,76
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,359546-3,00
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,138897-2,97
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,448852-2,74
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,216881-2,74
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,92785-2,74
METLİFE EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,141407-2,65
METLİFE EMEKLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,403447-2,62
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,495561-2,57

Yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bu gelişmeler, ilerleyen günlerde piyasalardaki belirsizliklerle birlikte önümüzdeki trendleri belirleyebilir.

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