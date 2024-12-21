Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları

Bu hafta yatırım dünyasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Yüzde 32,93 ile Tera Portföy Birinci Serbest Fon, en fazla kazandıran yatırım fonu olarak dikkatleri üzerine çekti.

Emeklilik fonları arasında ise QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ'nin Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 1,02 gibi bir yükselişle en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olmayı başardı.

Haftanın İlk 10 Yatırım Fonu

Aşağıda, bu hafta yatırım ve emeklilik fonları arasında en fazla kazandıran 10 fon yer almaktadır:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Tera Portföy Birinci Serbest Fon 40,0598 32,93 Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon 1,5429 15,76 Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon 9,8923 15,38 Invio Portföy Everest Serbest Fon 21,1793 15,07 Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon 1,7024 14,06 Foneria Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon 1,7710 13,57 Re-Pie Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon 1,7014 12,04 Ziraat Portföy Onbirinci Serbest Fon 14,6200 11,29 Deniz Portföy Anatolia Hisse Senedi Serbest Özel Fon 3,1998 11,20 Deniz Portföy Ors Serbest Özel Fon 49,7947 10,83

Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fon 0,0928 1,02 BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fon 0,0634 1,00 BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fon 0,1626 0,99 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fon 0,2018 0,99 BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fon 0,0783 0,98 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fon 0,0822 0,97 QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fon 0,0512 0,96 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fon 0,1970 0,95 MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fon 0,0847 0,94 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fon 0,0531 0,94

(Sürecek)