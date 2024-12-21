Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Bu hafta yatırım dünyasında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Yüzde 32,93 ile Tera Portföy Birinci Serbest Fon, en fazla kazandıran yatırım fonu olarak dikkatleri üzerine çekti.
Emeklilik fonları arasında ise QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ'nin Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 1,02 gibi bir yükselişle en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olmayı başardı.
Haftanın İlk 10 Yatırım Fonu
Aşağıda, bu hafta yatırım ve emeklilik fonları arasında en fazla kazandıran 10 fon yer almaktadır:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Tera Portföy Birinci Serbest Fon
|40,0598
|32,93
|Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon
|1,5429
|15,76
|Tacirler Portföy KG Serbest Özel Fon
|9,8923
|15,38
|Invio Portföy Everest Serbest Fon
|21,1793
|15,07
|Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon
|1,7024
|14,06
|Foneria Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
|1,7710
|13,57
|Re-Pie Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon
|1,7014
|12,04
|Ziraat Portföy Onbirinci Serbest Fon
|14,6200
|11,29
|Deniz Portföy Anatolia Hisse Senedi Serbest Özel Fon
|3,1998
|11,20
|Deniz Portföy Ors Serbest Özel Fon
|49,7947
|10,83
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fon
|0,0928
|1,02
|BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fon
|0,0634
|1,00
|BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fon
|0,1626
|0,99
|NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fon
|0,2018
|0,99
|BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fon
|0,0783
|0,98
|Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fon
|0,0822
|0,97
|QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fon
|0,0512
|0,96
|Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fon
|0,1970
|0,95
|MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fon
|0,0847
|0,94
|Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Emeklilik Yatırım Fon
|0,0531
|0,94
(Sürecek)