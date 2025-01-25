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Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Azimut Portföy Zirvede

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, %291,07 ile Azimut Portföy Aserva Serbest Özel Fon oldu.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:06
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Azimut Portföy Zirvede

Yatırımcılar için dikkat çeken bir hafta geride kaldı. Bu hafta en çok kazandıran yatırım fonu, Azimut Portföy Aserva Serbest Özel Fon oldu ve %291,07'lik etkileyici bir getiri sağladı.

Emeklilik yatırım fonları arasında ise Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ tarafından sunulan Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, %6,47’lik bir artışla bu kategorinin en fazla kazandıranı olarak öne çıktı.

Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları

Aşağıda, haftanın en fazla kazandıran 10 fonu ve kazanç yüzdeleri detaylı olarak yer almaktadır:

Yatırım Fonları Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
AZİMUT PORTFÖY ASERVA SERBEST ÖZEL FON5,9198291,07
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON102,53233,80
PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON1,2608222,94
HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON4,6279221,70
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON0,6564219,59
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON3,2294219,04
DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON2,6977217,58
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON2,9705216,23
ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON1,3373215,48
ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON2,3979215,43

Emeklilik Fonları Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,13566,47
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,04894,33
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,27324,29
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,50604,27
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU2,00354,25
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,26254,03
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,07844,02
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,86173,84
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,07553,81
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU2,06063,78

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