Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Azimut Portföy Zirvede

Yatırımcılar için dikkat çeken bir hafta geride kaldı. Bu hafta en çok kazandıran yatırım fonu, Azimut Portföy Aserva Serbest Özel Fon oldu ve %291,07'lik etkileyici bir getiri sağladı.

Emeklilik yatırım fonları arasında ise Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ tarafından sunulan Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, %6,47’lik bir artışla bu kategorinin en fazla kazandıranı olarak öne çıktı.

Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları

Aşağıda, haftanın en fazla kazandıran 10 fonu ve kazanç yüzdeleri detaylı olarak yer almaktadır:

Yatırım Fonları Haftalık Kazandıranlar

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) AZİMUT PORTFÖY ASERVA SERBEST ÖZEL FON 5,9198 291,07 TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 102,53 233,80 PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 1,2608 222,94 HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON 4,6279 221,70 PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 0,6564 219,59 PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 3,2294 219,04 DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON 2,6977 217,58 ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 2,9705 216,23 ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON 1,3373 215,48 ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON 2,3979 215,43

Emeklilik Fonları Haftalık Kazandıranlar