Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Azimut Portföy Zirvede

Yatırımcılar için dikkat çeken bir hafta geride kaldı. Bu hafta en çok kazandıran yatırım fonu, Azimut Portföy Aserva Serbest Özel Fon oldu ve %291,07'lik etkileyici bir getiri sağladı.
Emeklilik yatırım fonları arasında ise Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ tarafından sunulan Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu, %6,47’lik bir artışla bu kategorinin en fazla kazandıranı olarak öne çıktı.
Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları
Aşağıda, haftanın en fazla kazandıran 10 fonu ve kazanç yüzdeleri detaylı olarak yer almaktadır:
Yatırım Fonları Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|AZİMUT PORTFÖY ASERVA SERBEST ÖZEL FON
|5,9198
|291,07
|TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
|102,53
|233,80
|PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|1,2608
|222,94
|HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|4,6279
|221,70
|PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|0,6564
|219,59
|PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|3,2294
|219,04
|DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
|2,6977
|217,58
|ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|2,9705
|216,23
|ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|1,3373
|215,48
|ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON
|2,3979
|215,43
Emeklilik Fonları Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,1356
|6,47
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,0489
|4,33
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,2732
|4,29
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,5060
|4,27
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|2,0035
|4,25
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,2625
|4,03
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,0784
|4,02
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,8617
|3,84
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,0755
|3,81
|ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|2,0606
|3,78